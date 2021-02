Super offerte e codici sconto per la Huawei Week

Huawei ci delizia ancora una volta con le sue tornate di offerte valide fino al 28 febbraio, con sconti che vi permetteranno di portarvi a casa uno o più dispositivi tech di ultima generazione a prezzi molto competitivi, tra cui smartphone, notebook e smartwatch.

Inoltre, per soddisfare quante più persone possibili, l’azienda ha di nuovo attivato il codice sconto A50EOFF, con il quale risparmiare ulteriori 50€, ma solo su prodotti selezionati dal costo superiore a 500€. I dispositivi compatibili con il codice sconto sono: il Matebook D14 (sia nella configurazione con processori Intel che AMD), e gli smartphone Mate 40 Pro, P40 Pro e P40 Pro+.

Detto ciò, tra le tante offerte valide per tutta la settimana vogliamo segnalarvi anche il Matebook X Pro, proposto nella configurazione con Intel Core i5, 16GB di RAM e SSD da 512GB a 1.199,00€ invece di 1.699,00€, con un risparmio di ben 500€. L’offerta del Matebook X Pro diventa ancora più interessante se teniamo in considerazione che riceverete anche un comodo zaino per trasportare il notebook in modo sicuro e un mouse senza fili, utile qualora siate abituati ad usare quest’ultimo per spostarvi da una pagina all’altra.

Per quanto concerne il notebook, si tratta di una soluzione eccellente, pensata innanzitutto per offrirvi una piattaforma di lavoro senza compromessi, a partire dalla straordinaria qualità costruttiva fino ad arrivare alle prestazioni. Al Matebook X Pro è stata data grande attenzione ai dettagli non solo dal punto di vista estetico, ma anche da quello che fuoriesce dal pannello, ovvero immagini con una definizione che potremmo paragonare quasi a quella di una smart TV di ultima generazione, visto che la risoluzione di questo specifico modello arriva a ben 3.000 x 2.000 pixel.

A rendere Matebook X Pro una soluzione perfetta, oltre allo schermo touch, sono anche il peso di circa 1,30 kg, che vi permetterà di portarlo in viaggio senza difficoltà, e l’autonomia che si attesta attorno alle 13 ore di riproduzione video. Insomma, parliamo di un notebook in grado di offrirvi un’esperienza d’uso efficiente e ottimizzata per l’uso quotidiano e che, con questa decurtazione di ben 500€, non può non essere preso in considerazione da coloro che vogliono mettere le mani su un dispositivo all’avangiardia.

Ovviamente, come già anticipato, il Matebook X Pro è solo uno dei tanti prodotti in offerta questa settimana sullo store Huawei, ed ecco perché, oltre alla nostra lista di articoli consigliati, vi consigliamo di consultare anche la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da non perdervi neanche una delle promozioni in corso. Infine, ancora una volta vogliamo invitarvi ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!