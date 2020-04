Super offerte fino al 60% di sconto su Smart TV, soundbar e Smart Speaker

Abbiamo già dato uno sguardo a quelle che sono le prime offerte di questo penultimo giovedì di aprile e, come avrete visto, è soprattutto Unieuro a catturare l’attenzione dei cacciatori di sconti, con proposte che, almeno questa mattina, si sono focalizzate fortemente sul settore degli smartphone e delle smart TV. E in effetti, con il lockdown che ci obbliga in casa da ormai oltre un mese, è facile intuire che si sia creata un’occasione ideale per aggiornare il proprio angolo home cinema, con i principali portali di scontistica che si rincorrono a vicenda, nel tentativo di calamitare su di sé l’attenzione grazie a numerose offerte su smart TV ed altri articoli home cinema. eBay, ovviamente, non è stata da meno, ed anche oggi il portale ci propone innumerevoli sconti dedicati a televisori, sound bar ed anche smart speaker, che forse con l’home cinema c’entreranno poco, ma che restano comunque articoli graditissimi e appetibili.

Dunque, come da consuetudine, vi rimandiamo direttamente alla nostra lista di articoli consigliati, contenente quelli che, a nostro giudizio, sono i prodotti più interessanti tra quelli proposti in sconto da eBay. Ovviamente le offerte sono ben più numerose, motivo per cui vi consigliamo comunque di tenere d’occhio l’intera proposta del portale, così da non perdervi neanche uno degli sconti disponibili. Infine, prima di lasciarvi ai prodotti in promozione e relativi acquisti, vi ricordiamo ancora una volta che sono già disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

