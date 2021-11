Super offerte Huawei per il Singles Day, fino al 50% di sconto!

Le offerte di anteprima del Black Friday stanno spopolando in rete ma, come previsto, a giocare un ruolo importante oggi sono quelle del Singles Day, anche se quest’ultime dureranno pochissimo. Tra i partecipanti a queste offerte c’è lo store ufficiale Huawei, sul quale si potrà acquistare il meglio della tecnologia del noto produttore a prezzi dimezzati fino al 15 novembre.

La promozione tiene conto di monitor, tablet, smartwatch e in generale degli ultimi prodotti presentati dall’azienda. Gli sconti arrivano fino al 50% e sono suddivisi in tre round, con svariate offerte che dovrebbero attivarsi da domani 12 novembre e altre dal 15 novembre. Tuttavia, sarete felici di sapere che quest’ultime sono già attive, anche se crediamo possa esserci una piccola possibilità che i prezzi di alcuni prodotti cambino nei prossimi giorni.

Ad ogni modo, una delle offerte più allettanti riguarda il Huawei MateView GT da 27 pollici, un monitor presentato da poco e proposto in sconto forse per la prima volta, a differenza della variante da 34 pollici con soundbar integrata, la quale fu scontata in un’altra occasione e al momento non disponibile in offerta. Il prezzo del modello da 27 pollici passa dagli originali 399,90€ a 299,90€ rendendo, come detto, questo monitor alquanto vantaggioso e lo diventa ancora di più aggiungendo 30€ al prezzo totale, dato che riceverete il Wireless Mouse GT dal valore di 129,00€.

Si tratta di prodotti di altissima qualità e con caratteristiche leader della categoria. Nel caso di Huawei MateView GT parliamo di un monitor curvo avente una risoluzione 2K, vale a dire 2560 x 1440 pixel, e una frequenza di aggiornamento a 165Hz, che gli permettono di essere uno dei pochi monitor in questa fascia di prezzo a vantare alte risoluzioni e un’esperienza fluida, arricchita con lo standard HDR10 e un rapporto di contrasto superiore alla media.

Un monitor, dunque, che sa farsi apprezzare a prescindere dal tipo di contenuti che verranno riprodotti a schermo. Detto ciò, vogliamo portare alla vostra attenzione anche l’offerta relativa al nuovissimo notebook MateBook D 15, il quale viene proposto ad un prezzo più basso rispetto al modello da 14 pollici, seppur con un quantitativo inferiore di memoria RAM. Tra i prodotti più recenti e forse scontati per la prima volta in assoluto spicca anche il Huawei Watch 3 Pro, il primo smartwatch ad essere sbarcato sul mercato con HarmonyOS 2, compatibile sia con Android che iOS. In questo caso, oltre allo sconto del 20%, lo store vi regalerà dei bellissimi cinturini e gli ottimi auricolari Freebuds Pro.

Insomma, il Singles Day di Huawei si propone come una delle promozioni più vantaggiose di queste ore, motivo per cui consigliamo caldamente di dare un’occhiata alla pagina dedicata per non perdervi tutte le altre occasioni. Se invece siete interessati ad altre offerte, potete contare sui nostri canali Telegram sempre aggiornati con sconti a tema: Offerte generiche, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

