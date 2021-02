Super offerte su asciugacapelli, rasoi, spazzolini elettrici e non solo su MediaWorld

Continua la nostra rassegna delle offerte del giorno parlando ancora del portale di MediaWorld dove, oltre il classico Solo per Oggi, è cominciata una nuova iniziativa che vi permetterà di risparmiare su una grande selezione di articoli di bellezza e per la cura della persona. Questa promozione, che prende il nome di “La Tecnologia vi fa belli”, termina il 7 febbraio ed include veramente una vastissima selezione di prodotti come spazzolini elettrici, rasoi, epilatori, asciugacapelli e tanto altro con sconti che superano anche il 60%, ma attenzione però il tutto è valido esclusivamente per l’online, quindi vi consigliamo di sfruttarla, magari in occasione di qualche regalo per San Valentino.

Tantissime le proposte a prezzo scontato ma, tra le varie, vogliamo proporvi il rasoio elettrico Philips S9721, che oggi potrete acquistare con quasi il 60% di sconto, a 129,99€. Trattandosi di un ottimo strumento in grado di effettuare una rasatura precisa e pulita, il Philips S9721 è dotato di lame di precisione VTrack Pro che guidano i peli verso una posizione ottimale di taglio, così da ottenere il massimo dei risultati anche in caso di lunghezze diverse. Il sistema BeardAdaptor misura la densità della barba 15 volte al secondo e regola la potenza di rasatura da applicare in ogni zona del viso, e questo rende Philips S9721 estremamente più preciso dei precedenti modelli, arrivando a catturare un maggior numero di peli ad ogni passata.

Con le sue 3 velocità, il Philips S9721 è adatto a qualsiasi tipo di barba, dimostrandosi anche un ottimo rifinitore in grado di arrivare nelle zone più complicate da raggiungere come il collo grazie alle particolari testine ContourDetect, capaci di muoversi in 8 direzioni seguendo ogni linea del viso. Inoltre, sfruttando il sistema Aquatec Wet&Dry, il Philips S9721 può ottenere ottimi risultati sia in caso di utilizzo sulla pelle asciutta che in caso di pelle bagnata, e grazie alla sua totale impermeabilità può persino esser utilizzato sotto la doccia.

Vi ricordiamo che il rasoio Philips S9721, è solamente uno dei tanti prodotti incluso in questa iniziativa di MediaWorld dedicata ai prodotti per la cura della persona, quindi vi invitiamo a visitare la pagina principale della promozione entro il 7 febbraio, così da trovare l’occasione perfetta per voi. Prima di farvi correre all’acquisto del vostro prossimo dispositivo elettrico da MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Tutte le categorie in offerta

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!