Gli sconti di gennaio sono un’ottima occasione per acquistare nuovi prodotti da sfruttare in casa. In tal senso, se state pensando di cambiare alcuni elettrodomestici in casa vostra, vi consigliamo di sfruttare al meglio le super promozioni disponibili da Yeppon! Nella sezione apposita creata dallo store, potrete acquistare lavasciuga e asciugatrici a prezzi davvero super interessanti, con sconti fino al 51%.

Fino al 29 gennaio, avrete la possibilità di decidere quale prodotto portare a casa tra i numerosi articoli disponibili a marchio Samsung, Hotpoint, Indesit, Candy e altro ancora. Trattandosi di proposte super interessanti, scontate e in grado di assicurarvi un ottimo consumo energetico per risparmiare sulle bollette del 2023, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione!

Da menzionare in particolare modo la lavasciuga con il maggiore sconto sullo store, ovvero il modello Samsung WD90T734ABH disponibile ad appena 699,99€ invece di 1.349,00€. Il prodotto in questione gode della tecnologia AI Control, l’intelligenza artificiale che impara dalle vostre abitudini e si adatta automaticamente alle vostre preferenze, proponendovi da subito i programmi e le opzioni che usate più frequentemente.

Efficiente, connessa e su misura per te, AI Control rende ogni lavaggio un’esperienza smart ed estremamente intuitiva, ottimizzando ogni lavaggio e riducenti più possibile i tempi necessari per il vostro bucato. Inoltre, in caso di necessità, potrete ottenere le migliori performance con un ciclo da appena 39 minuti! Con l’ingegnosa funzione Turbo+, infatti, il tempo richiesto si riduce drasticamente: grazie alla fase di lavaggio velocizzata, il detersivo riesce a creare una schiuma attiva che agisce in profondità sin dal primo minuto.

Da non dimenticare anche la modalità Ecolavaggio che vi assicura un bucato perfetto, anche a basse temperature. Il detergente viene trasformato in bolle, che penetrano rapidamente nei tessuti e rimuovono facilmente lo sporco, proteggendo i materiali e soprattutto risparmiando energia!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Yeppon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dei ribassi o, peggio, dell’esaurimento dei prodotti.

