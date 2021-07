Super offerte su fai-da-te e giardinaggio con sconti fino al 60% da ManoMano

I saldi estivi non si fermano, con i portali che stanno facendo di tutto per permettevi di comprare ciò che potrebbe servirvi durante le vacanze al prezzo più basso possibile. Quindi, dopo gli interessanti sconti di Mediaworld dedicati a ventilatori e condizionatori, ora è la volta dello store di ManoMano, che per diverse settimane vi darà modo di acquistare articoli da giardino e fai da te con tagli di prezzo fino al 60%.

La proposta del portale è molto vasta e, come potete immaginare, tra gli articoli più ambiti ci sono le piscine. Se avete la fortuna di poterne piazzare una nel vostro giardino, allora non potete perdervi l’offerta che vede la SPA gonfiabile rotonda di MSPA, un brand specializzato in vasche idromassaggio e prodotti per l’esterno al pari di Intex e Bestway, proposta a soli 436,17€!

Grande per contenere fino a 6 persone, la SPA gonfiabile di MSPA vi permetterà di trascorrere momenti indimenticabili, grazie ai suoi 138 getti d’acqua, che vi regaleranno una sensazione di benessere tipici di una vera SPA. La voglia di rimanerci dentro per tutta la giornata è garantita poi dall’iconico tessuto goffrato, associato ad una speciale fodera che vi restituirà una sensazione di morbidezza e calore, il tutto realizzato secondo uno stile moderno, in grado di adattarsi in qualsiasi punto del giardino o veranda. Ovviamente, non mancano i filtri che vi permetteranno di mantenere l’acqua sempre pulita, così come un pannello di controllo, molto semplice da usare, dal quale potrete regolare l’intensità delle bolle e la temperatura dell’acqua.

Tantissime altre offerte le potrete trovare sulla pagina ufficiale di ManoMano, consci del fatto che le migliori le abbiamo riportate in calce.

