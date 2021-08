Super offerte su Fire TV Stick a partire da 19€!

Amazon continua a scontare i suoi eccezionali prodotti! Come ricorderete, infatti, appena un paio di giorni fa l’azienda aveva proposto in offerta il suo amatissimo e-reader Kinlde Paperwhite, proponendolo con uno sconto che, credeteci, lo rendeva un acquisto praticamente obbligato in vista delle vacanze estive.

Ebbene, alla conclusione di quella promo, oggi è il turno dell’eccellente Fire TV Stick, ovvero il dispositivo Amazon che, inserito nella vostra TV tramite ingresso HDMI, vi permetterà di usufruire di tantissimi dei servizi tipici di una smart TV, permettendovi soprattutto di godere della visione di contenuti in streaming tramite le app di servizi come Netflix, Amazon Prime, Disney+ e tantissimi altri!

Grazie alla promozione odierna, la cui scadenza dovrebbe corrispondere alla fine della giornata di oggi, potrete quindi acquistare una delle diverse versioni di Fire TV Stick a partire dal prezzo imperdibile di appena 19,99€, che corrispondono al costo della versione base del prodotto, ovvero Fire TV Stick Lite, la cui principale differenze rispetto agli altri modelli è quella di non disporre del controllo integrato per la TV.

Per quanto ci riguarda, il nostro suggerimento è di cogliere questa opportunità per acquistare direttamente il modello migliore di Fire TV Stick, ovvero l’eccezionale Fire TV Stick 4K che, oltre ad avere un telecomando che può anche controllare le diverse funzioni della vostra TV, vi pemretterà anche di godere dello streaming dei contenuti in 4K, laddove gli altri membri della famiglia Fire TV Stick si limitando al Full HD. Il prezzo? Originariamente Fire TV Stick 4K costerebbe la bellezza di 59,99€, ma grazie a questa promo, potrà essere vostra a soli 39,99€, permettendovi così di guardare la TV al meglio, risparmiando anche qualche soldo.

Insomma, con soli 39,99€ potrete portarvi a casa un dispositivo davvero eccezionale, perfetto, per altro, per trasformare qualsiasi TV in una smart TV, a patto (ovviamente) di disporre di una presa HDMI. Oltre a ciò, vi ricordiamo anche che i dispositivi Fire TV Stick dispongono, grazie al telecomando con microfono integrato, dell’assistente vocale Amazon Alexa, con cui è possibile lanciare applicazioni direttamente grazie alla propria voce, nonché di controllare altri dispositivi domotici sempre tramite la comoda IA! Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina d’acquisto dei prodotti Fire TV Stick invitandovi, come sempre, anche a consultare quella che è l’intera proposta di offerte Amazon, così che possiate dare un’occhiata a tutte le promozioni di questa giornata!

