Super offerte Unieuro: fino al 60% di sconto su droni e veicoli radiocomandati!

Si avvia verso la conclusione questa prima settimana di aprile, ma con essa non terminano le offerte Unieuro che, anzi, sembra più che mai agguerrita nella sua volontà di offrire ai suoi clienti tante ottime promozioni sulle categorie tecnologiche più disparate.

Dunque, se nel corso delle giornate appena trascorse vi avevamo segnalato promozioni su categorie più “comuni” come elettrodomestici e smartphone, nella giornata di oggi Unieuro ha diffuso in rete delle offerte davvero curiose su di una amatissima categoria merceologica, purtroppo non sempre al centro di sconti e promozioni degni di questo nome: stiamo parlando dei droni e, più in generale, dei dispositivi radiocomandati!

Prodotti piccoli e divertenti, taluni capaci di volare, altri su 2 o 4 ruote. Prodotti che, specie in questo periodo di prolungata noia casalinga, possono fare la differenza in termini di divertimento, sia per i grandi che per i più piccoli. Le offerte Unieuro sul tema, del resto, sono davvero appetibili e numerose e vanno dai classici quadricotteri in formato mini, a prodotti più eccentrici ma ugualmente divertenti come il Parrot Jumping Race, ovvero un piccolo veicolo radiocomandato, prodotto dalla francese Parrot, e capace di spiccare salti e acrobazie con estrema semplicità.

Dunque, se siete alla ricerca di un prodottino economico ma interessate con cui passare il tempo, o se volete semplicemente approfittarne per un acquisto scontato in vista delle giornate di aria aperta che (si spera) presto torneranno, allora questa è l’offerta che fa per voi! Offerta che, come sempre, abbiamo passato in rassegna a fondo, così da potervi segnalare una comoda e conveniente selezione di prodotti consigliati, con quelle che riteniamo le migliori e le più convenienti proposte del giorno. Tuttavia, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon divertimento!

