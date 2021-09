Super prezzi su rasoi e epilatori Philips su Amazon

Come prevedibile, anche questo pomeriggio di venerdì ha riservato grandi sorprese in termini di scontistica, ma quest’ultime non sono ancora terminate perché abbiamo appena scoperto che sulle pagine di Amazon si è attivata una nuova tornata di offerte dedicata ad una marea di elettrodomestici e prodotti per la cura della persona a marchio Philips. Si tratta di una promozione che coinvolge rasoi elettrici, regolabarba ed epilatori, e che riduce il prezzo di quest’ultimi anche più del 50%.

Una promozione che, ovviamente, interessa coloro i quali preferiscono andare occasionalmente dal barbiere o dall’estetista, affidando la cura delle pelle e della barba principalmente a se stessi. Diverse sono le opportunità da non perdere, ma noi consigliamo di focalizzarvi soprattutto sul depilatore Philips BG7025/15 Bodygroom 7000, dal momento che non è stato mai proposto ad un prezzo così basso, ossia solamente 38,59€.

Un depilatore ottimo che, scontato del 58%, dovrebbe invogliarvi ad aggiungerlo immediatamente a carrello prima che queste nuove ed ottime tornate di offerte scadano o, peggio, vadano ad esaurirsi. Il Philips BG7025/15 Bodygroom 7000 è un prodotto imperdibile non solo perché ora viene proposto ad un prezzo irrisorio, ma anche perché è stato progettato per schiena, spalle, torace, addome, ascelle, braccia, zona inguinale e gambe. Insomma, qualsiasi parte del corpo vogliate depilare, con questo dispositivo otterrete i risultati sperati.

Ma se per qualsiasi motivo il Philips BG7025/15 Bodygroom 7000 non fa al caso vostro e cercate una soluzione più avanzata, allora consigliamo di prendere in considerazione il Philips BRI921/00 Lumea Advanced, che non è altro che uno dei migliori epilatori a luce pulsata, in diretta concorrenza con la controparte Braun. Anche in questo caso l’offerta è ottima, dato che il prezzo di 198,94€ lo colloca tra le occasioni più interessanti di queste ore. Un prodotto che integra al suo interno le più recenti tecnologie, capaci di trattare la pelle in modo delicato, grazie anche ai numerosi accessori inclusi in confezione, pensati appositamente per aiutare l’epilatore a dare il suo massimo.

Prodotti come questi non bisogna farseli sfuggire, ma vi ricordiamo che ci sono numerose altre offerte disponibili, quindi suggeriamo di visitare la pagina dedicata e di valutare la soluzione che più si adatta alle vostre esigenze. Infine, vi ricordiamo anche che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto migliore dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le altre promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

