Super prezzo per il Realme GT Master Edition da 256 GB su eBay

Nonostante la settimana stia per concludersi, eBay non ha perso l’occasione di aggiornare la sua sezione de “Gli Imperdibili” con nuovi prodotti e scontistiche talmente elevate da consentirvi di acquistare ogni genere di elettrodomestico e smartphone, con una piccola selezione di articoli di nicchia, a prezzi che siamo soliti vedere solo durante gli eventi come il Black Friday.

Le occasioni per dotarsi dei prodotti più ambiti sono quindi molteplici e in queste ore a spiccare più di tutti è il Realme GT Master Edition, uno smartphone recente che è stato in grado di mettersi subito sotto ai riflettori per il suo particolare design e per la sua colorazione Voyager Grey. Come anticipato dal titolo, la variante scontata è quella da 256 GB, proposta ora a soli 319,99€ anziché 399,99€. Un prezzo ottimo per un dispositivo che dimostra un valore molto superiore, non solo dal punto di vista delle accortezze estetiche ma anche per quanto concerne l’hardware al suo interno.

Il Realme GT Master Edition, infatti, è uno smartphone potente se paragonato alla fascia di prezzo, visto che implementa un ottimo Qualcomm Snapdragon 778G con supporto al 5G, 8GB di RAM e i già citati 256GB di storage, uno spazio di archiviazione doppio rispetto a quello che siamo soliti trovare a questo prezzo, sufficienti per permettervi di salvare tutti i vostri contenuti multimediali in un solo dispositivo.

Un altro fattore che potrebbe invogliare tante persone ad acquistare il Realme GT Master Edition piuttosto che un altro smartphone è la compattezza e la maneggevolezza, molto migliore rispetto ad altre soluzioni grazie al display da 6,43 pollici, inferiore rispetto ai 6,67 pollici che potremmo definirli quasi uno standard. Una differenza che sulla carta potrebbe sembrare irrisoria, il cui divario invece si rivela ampio per chi preferisce i dispositivi compatti, merito anche dei bordi sottili e degli angol arrotondati di Realme GT Master Edition.

Rimanendo a tema, il display è ovviamente un Super AMOLED con refresh rate a 120Hz, caratteristiche che fino a poco tempo fa eravamo abituati a vedere solo su modelli premium. Nella media invece il comparto fotografico, che può contare comunque su un ottimo sensore principale da 64MP e da uno frontale da ben 32MP, per una qualità dei selfie quasi come quella offerta dalla fotocamera di punta. La connettività è pressoché completa e vale la pena segnalare infine la ricarica rapida da 65W, che vi permetterà di ricaricare la batteria da 4300 mAh in un lampo.

Questa però non è l'unica occasione presente su eBay, quindi vi consigliamo di consultare l'apposita pagina degli sconti al seguente indirizzo, così da poter visionare tutte le proposte e scegliere quella che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Offerte ancora disponibili

