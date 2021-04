Super sconti Acer: fino a 400€ su portatili, pc e monitor!

Con la nuova settimana, ripartono anche le promozioni dello store Acer che, ancora una volta, propone una delle sue ricche tornate di offerte con sconti fino a 400€, coinvolgendo alcuni dei suoi prodotti tech più ambiti, tra cui notebook, monitor e PC desktop, con soluzioni adatte sia per la produttività sia per il gaming! Valida fino al 9 maggio, salvo esaurimento scorte, questa nuova iniziativa è ottima, quindi, per chiunque sia alla ricerca di un dispositivo veloce e dal design moderno.

Come è solito fare, lo store riserva alcune delle migliori offerte al mondo dei notebook, e il modello che riteniamo valga la pena segnalarvi in questa occasione è il TravelMate P6 da 14 pollici, la cui configurazione con schermo touch, Intel Core i5-10210U, 16GB di RAM e SSD da 512GB viene proposta a 400€ in meno, permettendovi di portarvelo a casa a 1.099,00€ invece di 1.499,00€.

Parliamo di un notebook che ha ricevuto diverse premiazioni, tra cui il Good Design Award 2019 e il Red Dot Winner 2020, le cui caratteristiche fanno sì che sia uno dei migliori notebook per la produttività, sia in ufficio che in mobilità. A sorprendere è innanzitutto il design ultra sottile e il peso di 1,1kg, leggerissimo per un dispositivo che ha superato i difficili test di resistenza MIL-STD 810G e qualsiasi scossone. Inoltre, è incredibile come Acer è riuscita ad inserire una batteria in grado di offrire fino a 20 ore di autonomia in uno spazio così ridotto. Come se ciò non bastasse, la batteria si ricarica in soli 2 ore, riuscendo a raggiungere il doppio della carica in meno di 45 minuti.

Essendo il TravelMate P6 un notebook orientato alla produttività, come poteva non mancare una connettività a tutto campo, dove a spiccare è il supporto 4G LTE, oltre al Wi-Fi 6 e al supporto per eSIM. A questo si aggiunge persino l’NFC, utile per condividere contenuti ed effettuare pagamenti con lo smartphone.

Insomma, un'ottima occasione per aggiornare il proprio notebook, ma lo stesso vale anche per coloro che sono a caccia di un nuovo monitor o PC desktop, ed ecco perché consigliamo di visitare la pagina ufficiale per scoprire l'offerta che più si adatta alle vostre esigenze.

La nostra selezione prodotti

