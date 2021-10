Super sconti Adidas, fino al 40% in meno con le offerte d’autunno

Come saprete, nel periodo autunnale si tende a mettere più spesso mano al portafoglio, spinti dagli store che mettono in piedi alcune delle migliori tornate di offerte dell’anno e dalla necessità di acquistare l’abbigliamento adatto per le giornate più fredde. A tal proposito, l’offerta oggetto di questo articolo rientra esattamente a tema, con Adidas che ha scontato fino al 40% i suoi ottimi articoli, permettendovi di aggiornare il guardaroba con il tipico abbigliamento del periodo a prezzi estremamente vantaggiosi.

Le offerte potranno essere sfruttate sullo store ufficiale Adidas, dove ad essere selezionati sono sneaker, pantaloni, felpe e tute. In altre parole, avrete modo di risparmiare sull’intero catalogo del brand, che tiene conto sia dell’abbigliamento per uomo che donna, nonché per i più piccoli, i quali potrebbero prendere in considerazione le stupende Stan Smith Crib, il cui prezzo è stato ridotto da 35€ a soli 21€.

Una volta indossate, i più giovani rimarranno affascinati dalla struttura morbida e dai lacci elasticizzati, che permetteranno ai piedini di ottenere la massima praticità, la stessa che beneficerete anche con le Hoopes 2.0 Mid. In questo caso, si tratta di un paio di scarpe per adulti, caratterizzate sempre dallo stile unico e inconfondibile del marchio e con una tomaia in similpelle sulla quale è presente un collarino in mesh che vi garantirà traspirabilità e leggerezza. Con un design dal DNA sportivo, questo modello saprà accompagnarvi nelle già attuali e future giornate fredde, grazie anche alla suola in gomma, che vi assicurerà un ottimo grip sulle superfici bagnate.

Insomma, gli articoli scontati da Adidas sono molteplici, ed ecco perché il nostro miglior consiglio è quello di dare un’occhiata alla pagina promozionale, in modo che possiate valutare voi stessi i modelli più adatti alle vostre esigenze. Detto ciò, le offerte di questo pomeriggio non sono ancora terminate, quindi rimanete sintonizzati e non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

