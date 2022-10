Dopo tanta attesa, è finalmente arrivato il fine settimana e con essa arrivano le fantastiche ed imperdibili promozioni di Huawei che, stando a quanto pubblicato sul proprio e-commerce, sta scontando una marea di articoli fino al 50%. In questo articolo vi spieghiamo come approfittarne, dato che ci sono prodotti a prezzi davvero stracciati. Se siete alla ricerca di uno smartwatch, allora il Huawei Watch Gt3 da 42 mm, nella sua variante Classic White Leather, rappresenta l’accessorio che fa per voi. Originariamente venduto a 249,00€, ora è disponibile a soli 179,99€ oppure in tre rate da 60,00€ ciascuna, grazie ad uno sconto di ben 69,01€! Uno taglio di prezzo netto, che può far comodo a chi è alla ricerca di un prodotto simile.

Questo prodotto rappresenta uno dei migliori della sua categoria, dato che possiede tutte le carte in regola per poter eccellere, oltre ad essere venduto ad un prezzo tagliato. Innanzitutto, vanta un design minimalista e alla moda, il che lo rende adatto ad un pubblico molto ampio, dagli appassionati dello sport a chi vuole semplicemente ricevere le notifiche al polso senza dover prendere il proprio smartphone dalla tasca.

Le sue specifiche non sono per niente male, in quanto possiede un display da 1,43 pollici AMOLED, con la funzione Always-on e un’alta sensibilità al tocco. Tra le sue funzioni, inoltre, troviamo anche un sistema che previene tutti quei tocchi sui bordi curvi, diminuendo così tutti quei tocchi accidentali sullo schermo. Non mancano poi oltre cento modalità di allenamento per il miglioramento del vostro benessere e del vostro fisico.

Insomma, stiamo parlando di uno smartwatch completo, ora disponibile ad un prezzo niente male. Chiaramente, il nostro consiglio è quello di acquistarlo ma, qualora siate interessati a spulciare altri articoli in sconto, vi rimandiamo alla pagina della promozione, al seguente indirizzo.

