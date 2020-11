Super sconti fino al 50% per il Black Friday del Samsung Store

Che siano Smart TV, soundbar, smartphone o elettrodomestici Samsung è sicuramente tra i leader di ognuno di questi settori. Tanti sono i prodotti desiderati e che fanno capo al brand sudcoreano che difficilmente si riuscirebbe a farne un elenco. Se anche voi siete alla ricerca di un loro dispositivo questa è l’occasione perfetta per portarsi a casa un prodotto di alta qualità ad un prezzo ribassato. Infatti anche Samsung ha lanciato la sua iniziativa per il Black Friday 2020 con sconti da capogiro che in alcuni casi arrivano a toccare il 50% sul prezzo di listino. Inoltre utilizzando il codice BLACK5 potrete usufruire di un ulteriore sconto del 5%.

Uno degli sconti più alti è sicuramente quello sullo smartphone Galaxy Z Flip nella sua versione 5G. Infatti per il Black Friday è possibile acquistarlo a soli 999 euro, con un sconto di ben 600 euro (38%). Galazy Z Flip è uno smartphone a tutto schermo, che grazie al vetro flessibile del suo display, può essere piegato diventando a tutti gli effetti un vero telefono tascabile dalle dimensioni ridotte. Una volta aperto avrete a disposizione uno schermo Dinamic Amoled da 6,7″ con colori di straordinaria qualità e ridotte emissioni di luce blu. Una volta chiuso occuperà metà dello spazio e sarà presente una zona interagibile dedicata alle notifiche.

Tra i prodotti più interessanti c’è sicuramente lo Smart TV QLED 8K QE65Q800TATXZT. Stiamo parlando di un modello uscito quest’anno che in occasine del Black Friday potete acquistare a 2.499,00 euro con uno sconto di ben 1.500 euro (38%)! Dotato di tutte le ultime tecnologie questo televisore dispone di un pannello QLED con un risoluzione 8K. Il potente processore Samsung Quantom 8K in collaborazione con la funzione Adaptive Picture garantisce una qualità e un realismo dell’immagine senza precedenti. Qualsiasi sia la fonte di riproduzione dei contenuti, grazie al machine learning e all’intelligenza artificiale, potrete godere di consistenze perfette e bordi realistici, aumentando di fatto la qualità di trasmissioni con risoluzioni inferiori all’8K.

Rimaniamo sempre nell’ambito dei display spostandoci però verso il mondo dei computer con un’altra interessantissima offerta. Parliamo del monitor curvo gaming da 49″ Odyssey G9, che oggi potete acquistare a 1.249,00 euro invece di 1.499,00 euro (17%). Parliamo di un monitor gaming di grandissime dimensioni con tempo di risposta di 1 ms e refresh rate 240 Hz e display curvo con rapporto di forma 32:9 e risoluzione 5120 x 1440 pixel. Grazie alla curvatura dello schermo sarete letteralmente immersi nell’azione di gioco con particolare enfasi nei giochi in prima persona e nei giochi di guida, garantendo una visuale fuori dall’ordinario.

Come ultimo prodotto di punta passiamo agli elettrodomestici e nello specifico all’asciugatrice Ai Control Optimal Dry che può essere vostra a soli 599€, con uno sconto del 43%. Tra le più avanzate del suo settore questa asciugatrisce sfrutta l’intelligenza artificiale per imparare dalle vostre abitudini in modo da utilizzare programmi e opzioni più frequentemente usate. Grazie ad un’esperienza smart ed intuitiva Ai Control Optima Dry ottimizza ogni lavaggio e suggerisce il programma di asciugatura ideale in base al tipo di carico e alle condizioni climatiche esterne. Tutto questo anche tramite l’applicazione SmartThings

Ovviamente sono tantissime le promozioni disponibili e vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sullo store di Samsung per consultarle tutte.

N.B.: acquistando dal sito ufficiale Samsung si ha diritto a consegna e installazione gratuita e ritiro dell’usato. Ricordiamo che è disponibile anche il codice BLACK5 per un ulteriore sconto del 5% anche sui prodotti già scontati.

