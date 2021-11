Super sconti fino al 70% e spedizione gratuita per la Cyber Week di eBay

Anche eBay parte da questa settimana con le sue super offerte. L’iniziativa in questo caso si chiama Cyber Week e, fino al 5 dicembre, proporrà sconti fino al 70% e spedizione gratuita su Elettronica, Moda e Abbigliamento, Casa e Giardino e molto altro ancora. Come al solito siamo di fronte a migliaia di offerte interessanti che potrebbero esaurirsi in breve tempo, quindi se vedete qualcosa che vi interessa non lasciatevelo scappare e approfittate subito di queste super offerte!

Uno dei prodotti più interessanti in offerta e che sta andando letteralmente a ruba è lo smartphone Oppo Reno 4 Z che, grazie a uno sconto altissimo, scende ad appena 209,99€. Stiamo parlando di uno smartphone di fascia media dalle ottime caratteristiche tecniche che raggiunge un prezzo decisamente entry level. Oppo Reno 4 Z è un dispositivo 5G con display da 6,57″, 8GB di RAM e 128Gb di spazio di archiviazione. Dispone inoltre di dual sim e permette di scattare ottime foto grazie alla fotocamera con sensore da 48MP. Se state cercando uno smartphone con caratteristiche di medio gamma ma ad un prezzo inferiore questa potrebbe essere un’ottima scelta.

Altra offerta molto interessante, vista la scarsa disponibilità della nuova versione OLED, è quella disponibile per la Nintendo Switch in colorazione Rosso/Blu. Durante la Cyber Week potete infatti acquistarla a 279,99€, con un sconto rispetto al prezzo di listino standard di circa 50€. Se volete fare un regalo di Natale a vostro figlio e non potete aspettare che la nuova versione torni disponibile questa rimane comunque un’ottima alternativa, visto e considerato che dal punto di vista tecnico le differenze sono minime.

Grazie ad uno sconto del 68% Oppo Reno 4 Z 5G raggiunge il suo minimo storico facendo diventare questo smartphone uno dei migliori disponibili in questa fascia di prezzo.

