Super sconti su barbecue, piscine e attrezzi per il giardinaggio su Yeppon!

Ora che ci avviciniamo anche alla fine di aprile e la bella stagione è dietro l’angolo, sul portale di Yeppon sono arrivate tante promozioni a tema giardinaggio che vi aiuteranno a risparmiare decine e decine di euro sui vostri acquisti. Questa iniziativa scade il 23 aprile, e fino ad allora sullo store troverete anche ribassi del 60% sui prodotti, coinvolgendo veramente tante categorie tra quelle disponibili, tra cui barbecue, piscine, arredo da esterni ed attrezzi per il giardinaggio, insomma tutto quello che può aiutarvi a dare un volto completamente nuovo alla vostra area verde.

Come detto, tanti sono gli articoli coinvolti, dove spicca una vasta selezione di barbecue Campingaz ad ottimo prezzo, come ad esempio il modello Xpert 200 LS che potrete acquistare a 172,99€. Con il suo design innovativo, questi barbecue a gas sono disponibili in diverse misure, ma tutte che comprendono l’opzione di un fuoco laterale, e vantano anche il sistema di cottura a roccia lavica per un maggior sapore dei cibi. Non mancano poi anche una coppia di ripiani laterali pieghevoli per ottimizzare gli ingombri, mentre il coperchio, con tanto di termometro, permette di cuocere anche in maniera indiretta e preparare un maggior numero di pietanze.

Tanti poi sono gli strumenti che potrete trovare in questa selezione di Yeppon, per fare la manutenzione del vostro giardino come rasaerba o tagliasiepi, con la possibilità di scegliere anche se acquistare dispositivi a scoppio oppure ad alimentazione elettrica. Vi segnaliamo poi la presenza della piscina Bestway Steel scontata di oltre 430€, e che può esser acquistata a 399,99€. Un prodotto capace di contenere oltre 6.400 litri che può esser montata in circa 30 minuti ma che comprende una pratica scaletta, rinforzi in metallo e persino una pompa a filtro, per mantenerla sempre pulita e pronta all’uso.

Insomma, avrete capito che i prodotti inclusi in questa offerta di Yeppon dedicata al giardinaggio sono tanti e di diverso genere, quindi il nostro consiglio a riguardo non può che essere quello di visitare la pagina dell’intera selezione di prodotti e trovare quello perfetto per voi, entro il 23 aprile. Infine, prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo su Yeppon, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

