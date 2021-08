Super sconti su monitor e PC gaming MSI per il 35° compleanno!

Appassionati di informatica e dei videogiochi, MSI ha deciso di inaugurare una nuova ed interessante iniziativa per celebrare nei migliori dei modi il suo 35° compleanno, mettendo a disposizione diversi sconti su monitor e PC da gaming, grazie ai suoi rivenditori partner. La promozione è valida da oggi e lo sarà fino al prossimo 15 agosto, dunque vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità!

Sono molteplici i prodotti compatibili con l’iniziativa di MSI ma, tra le offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al PC da gaming AK Rig Dragon Claw, una delle migliori soluzioni attualmente in commercio perché garantisce prestazioni di altissimo livello nei videogiochi moderni. Questo articolo è normalmente proposto a 2.249,00€, ma ora è acquistabile a 2.149,00€, grazie ad uno sconto di 100,00€ sul prezzo di listino.

L’AK Rig Dragon Claw, innanzitutto, vanta un processore AMD Ryzen 5 5800X operante ad una frequenza clock di 3.6 GHz, accompagnato da 8 GB di memoria RAM DDR4 e da un doppio spazio d’archiviazione (512 GB SSD + 1 TB HDD). Inoltre, questo preassemblato può contare su una scheda grafica MSI Radeon RX 6700 XT Mech 2X OC 12G, perfetta per giocare al massimo dei dettagli alla risoluzione del 2K (2560 x 1440 pixel).

Con caratteristiche tecniche del genere, questo dispositivo diventa naturalmente il compagno ideale per tutti coloro che lavorano da casa, in smart-working. Tra le sue altre caratteristiche, vi citiamo la presenza del sistema operativo Windows 10 che assicura la piena compatibilità con tutti i software professionali, come Adobe Photoshop e Lightroom, oltre al pacchetto Office.

Considerando, dunque, quanto detto e il nuovo prezzo di vendita, l’AK Rig Dragon Claw rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in offerta, abbiamo pensato di proporvi di seguito una selezione dei migliori articoli da acquistare, cosicché possiate avere una panoramica veloce di quelle che sono le proposte di MSI per il suo 35° compleanno.

