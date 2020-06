Super sconti su monopattini, smartphone e prodotti hi-tech su MediaWorld

Dopo i numerosi sconti delle offerte “Tech is in the Air” di MediaWorld, sul portale si torna a parlare di grandi offerte dedicate alla mobilità elettrica, con sconti che, tuttavia, non si limitano ai soli monopattini elettrici e affini, ma che propongono numerosi tagli di prezzo anche per ciò che concerne telefonia, action cam e droni.

Sono le offerte del “Muoviti Green” di Mediaworld che, fino alla fine di questa settimana (21 giugno), vi permetteranno di acquistare tanta tecnologia a prezzi davvero eccezionali, con sconti che decurtano i prezzi originali anche di oltre 100 euro, e con una selezione francamente vastissima e interessante, specie se con l’arrivo imminente dell’estate state progettando gite fuori porta, uscite al mare o avventure all’aria aperta.

Che sia un gadget per impiegare il vostro tempo libero, come un drone o una smart band, o una action cam con cui filmare le vostre prodezze, le offerte Muoviti Green sapranno sicuramente fare al caso vostro, soprattutto considerando che, grazie agli incentivi statali per l’acquisto di un mezzo di trasporto elettrico, potrete acquistare oggi un ottimo monopattino elettrico per godere, a brevissimo, di un cospicuo rimborso.

Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo quella che è la nostra selezione di articoli consigliati per l’acquisto con, in più, anche una comoda lista di offerte suddivise per categoria, così che possiate accedere velocemente ai soli prodotti che vi interessano. Detto questo, come sempre, il nostro invito è anche quello di consultare la pagina ufficiale dell’iniziativa, così da rintracciare tutte le offerte Mediaworld disponibili per questi sconti “Muoviti Green”. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

