Super sconti su TV e sistemi audio da MediaWorld in vista degli Europei

Se siete alla ricerca di una buona smart TV oppure di un ottimo sistema audio per prepararvi al meglio agli Europei di calcio 2020, allora questo è sicuramente il posto giusto. Mediaworld, grazie alla sua iniziativa “La partita si gioca dove sei tu”, permette a tutti gli interessati di acquistare le migliori soluzioni per l’intrattenimento domestico a prezzi davvero interessanti. Attenzione, questa iniziativa è valida da oggi e termina il prossimo 31 maggio, di conseguenza vi consigliamo di affrettarvi!

La promozione in questione è compatibile con tantissimi prodotti dello store di Mediaworld ma, tra questi, vi segnaliamo l’offerta dedicata alla smart TV Samsung QLED con nome in codice QE75Q60TAUXZT, disponibile ora a 1.299,00 euro anziché 1.999,00 euro, grazie ad un super sconto di ben 700 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un televisore che offre un ampio pannello da 75 pollici con una risoluzione in 4K UltraHD. Il display inoltre offre la tecnologia Quantum Dot, che regala immagini più realistiche e con il 100% di volume colore ad ogni livello di luminosità.

Tutto questo grazie al processore Samsung Quantum Processor Lite, ovvero un singolo chip che gestisce i colori, ottimizza l’elevato contrasto e regola la tecnologia HDR, regalando una qualità delle immagini superiore. Oltre a tutto ciò, essendo appunto una smart TV, questo processore permette di avviare i servizi di streaming migliori al mondo, come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+, garantendo così il massimo dell’intrattenimento.

Insomma, con il suo nuovo prezzo di vendita di ben 1.299,00 euro, questa smart TV diventa un ottimo investimento non solo per i prossimi Europei di calcio 2020 ma anche per i prossimi anni. Ciò detto, vi consigliamo di dare uno sguardo alla lista dei prodotti in promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le soluzioni offerte da Mediaworld. Infine, vi ricordiamo di seguirci anche su Telegram, in particolare ai nostri canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

