Super sconti sui monitor gaming Samsung da AK Informatica

Perfetti per tutti i videogiocatori PC, i monitor gaming di Samsung sono la scelta ideale per chiunque stia cercando un nuovo schermo che permetta di sfruttare al massimo tutta la potenza della propria configurazione. Grazie all’elevata frequenza di aggiornamento e al supporto alle tecnologie AMD FreeSync e Nvidia G-Sync otterrete un vantaggio competitivo sugli avversari e un’esperienza di gioco priva di tearing e stuttering, artefatti grafici estremamente fastidiosi. I bassi tempi di risposta abbinati all’elevato refresh rate garantiscono tempi di reazione ancora migliori, mentre il pannello VA curvo garantisce una buona resa dei colori e aiuta ad affaticare meno la vista. A completare una dotazione tecnica di alto livello troviamo poi altre funzionalità che contribuiscono a migliorare la vostra esperienza di gioco, come la possibilità di schiarire le aree più in ombra della mappa in modo da vedere anche chi (o cosa) si nasconde nel buio ed essere sempre pronti all’azione.