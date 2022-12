Mentre una volta luci e lampadari servivano solamente per illuminare, oggi sono diventate un vero e proprio complemento d’arredo, capace di cambiare completamente non solo l’aspetto della casa, ma anche l’atmosfera. Grazie all’integrazione con la Smart Home è infatti possibile regolare il colore e l’intensità delle lampadine, gestendone il funzionamento tramite il proprio smartphone o attraverso assistenti vocali come Alexa.

Tra i brand che producono luci intelligenti di qualità migliore vi è Nanoleaf, che in questi giorni ha lanciato degli sconti incredibili su una selezione di prodotti. Nella pagina Amazon dedicata troverete infatti moltissime lampadine intelligenti, strisce LED e luci da pareti componibili in offerta, con ribassi che arrivano fino al 47%!

Imperdibile è il kit da 3 lampadine LED di tipo E27, ora disponibile a soli 34,99€ invee di 64,27€, per un ribasso del 46%! Si tratta del prodotto di punta di Nanoleaf, nonché il più essenziale: le lampadine intelligenti hanno oltre 16 milioni di colori integrati, che potrete gestire tramite assistenti vocali come Google Assistant, Apple HomeKit, Amazon Alexa e Samsung SmartThings. Potrete quindi non solo cambiare il tono a vostro piacimento, ma anche gli effetti di luce, scegliendo l’atmosfera perfetta per ogni situazione.

Se invece volete giocare con l’arredamento creativo, dando un tocco di originalità alla vostra stanza, vi potrebbe interessare il kit da 4 triangoli luminosi LED, ora in sconto a 69,99€ al posto di 91,55€, per un ribasso del 24%. Questi pannelli luminosi possono essere disposti come preferite nella parete, ed essendo touch vi basterà toccarli per accenderli o spegnerli, oltre a essere ovviamente compatibili con gli assistenti vocali; inoltre, grazie alla funzione Rhythm i pannelli cambieranno colore in sincronia con la musica!

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei numerosi prodotti Nanoleaf attualmente in sconto su Amazon, quindi vi invitiamo a rivolgervi alla pagina dedicata alla promozione per scoprire tutto il catalogo. Il nostro suggerimento è quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le offerte potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!