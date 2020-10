Super sconti sulle macchine da caffè per il Prime Day 2020

Fra le tantissime offerte emerse in questi giorni di Prime Day 2020 sono compresi un gran numero di elettrodomestici, e nello specifico adesso vogliamo segnalarvi i migliori sconti sulle macchinette per fare il caffè. Il caffè è un momento essenziale per iniziare al meglio la giornata o ritagliarsi un breve momento di break, ed in queste ore troverete le migliori macchine a prezzi convenienti con sconti che superano il 50%! Vi ricordiamo che per sfruttare le promozioni del Prime Day è necessario iscriversi al servizio di Amazon Prime, e potete farlo in pochi minuti presso questo indirizzo.

Fra i molti articoli in promozione, l’offerta che spicca maggiormente è quella che riguarda la Gaggia RI8423, che può esser acquistata con quasi 60€ di sconto, ossia ad appena 49,99€! Con il suo aspetto professionale, questa macchinetta manuale permette di portare direttamente a casa le migliori tradizioni dei bar, ottenendo espressi e cappuccini perfetti. Tutto questo è possibile anche grazie anche alla presenza del pratico erogatore in acciaio inox che permette di emulsionare il latte oppure di erogare l’acqua calda necessaria per tè, infusi o tisane. Non fatevi intimorire dal suo aspetto, Gaggia RI8423 è un prodotto estremamente facile e pratico da approcciare, e già dopo pochi minuti sarete in grado di utilizzarlo alla perfezione.

Il suo design è compatto ed ergonomico, e si adatta perfettamente alla cucina oppure all’ufficio, e comprende un capiente serbatoio d’acqua da 1 litro ed un vassoio raccogli gocce estraibile, per una pulizia più immediata. Il segreto della Gaggia RI8423 è che durante la lavorazione del caffè è in grado di sprigionare una pressione di ben 15 Bar, arrivando ad estrarre tutti gli oli del caffè, donando così all’espresso un sapore intenso e profondo.

Le offerte sulle macchine del caffè in occasione del Prime Day sono molte e differenti fra loro, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione così che possiate trovare quello più adatto per voi. Come ultima cosa prima di lasciarvi alla scelta della vostra prossima macchinetta per il caffè, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

Le migliori offerte del Prime Day 2020 sulle macchine del caffè

Le migliori offerte del Prime Day 2020

Altre offerte del Prime Day 2020

Altre offerte Amazon

