Siete alla ricerca di una nuova stampante per la vostra casa o ufficio e desiderate un prodotto affidabile e multifunzione? In tal caso vi consigliamo di consultare la sezione di Amazon dedicata ad HP, dove potrete trovare svariati modelli in sconto, con ribassi che arrivano fino al 37% e vi permetteranno di risparmiare decine di euro!

HP è uno dei brand più diffusi e amati quando si parla di stampanti, e difatti tutti gli articoli in offerta su Amazon hanno una media di almeno 4 stelle, con migliaia di recensioni che ne testimoniano l’elevata qualità. Gli articoli disponibili variano in base alle caratteristiche e alla fascia di prezzo, quindi non vi resta che scegliere quello perfetto per voi, godendo poi delle tecnologie più innovative del settore.

Per esempio, se siete alla ricerca di una stampante perfetta da tenere in casa, vi consigliamo il modello HP Envy 6020e, in sconto a soli 75,99€ invece di 119,90€, per un ribasso del 37%. Dotata di connettività Wi-Fi, Bluetooth e ben 6 mesi di Istant Ink inclusi (il servizio di HP per il quale potrete ricevere gratuitamente le cartucce a casa), vi permetterà di stampare e scannerizzare documenti e foto in qualità elevata. Inoltre, potrete utilizzare anche l’app dedicata per smartphone, inviando file direttamente dal vostro cellulare, senza dover passare per il PC.

Se desiderate invece una stampante multifunzione più avanzata, ideale soprattutto per l’ufficio, tra le offerte vi è la HP Laser Tank 1604w 381L0A, scontata a 249,99€ al posto di 309,90€, per una percentuale di ribasso del 36%. Anche in questo caso abbiamo la connettività Wi-Fi e Bluetooth e la compatibilità con l’app per smartphone, ma la caratteristica principale del prodotto è la ricarica rapida del toner, che in soli 15 secondi vi consentirà di tornare a stampare fino a 5.000 pagine.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcune delle stampati HP in offerta, quindi vi rimandiamo alla sezione dedicata di Amazon per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

