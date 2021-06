Super sconti Ubisoft, fino all’80% in meno su tantissimi giochi!

L’Ubisoft Store ha deciso di scaldare ulteriormente queste già di per se calde giornate estive proponendo sul proprio store una lunga carrellata di titoli in offerta con sconti fino all’80%. Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six e molti altri ancora: i giochi in sconto sono veramente molti e c’è praticamente insomma solo l’imbarazzo della scelta.

Tra i giochi in super offerta sull’Ubisoft Store possiamo ad esempio trovare il giocatissimo Rainbow Six Siege, disponibile a prezzo di saldo sia nella sua Standard Edition che nella Deluxe Edition e Operator Edition. Da non sottovalutare sono poi gli sconti sul riuscito Far Cry 5 e l’enorme Assassin’s Creed Odyssey, con The Crew 2 che farà invece la gioia degli amanti dei racing game. Ottimi per passare una serata in compagnia anche Uno Ultimate Edition e Monopoly Plus, recuperabili ora a un prezzo particolarmente risicato.

I titoli in super offerta sull’Ubisoft Store sono però anche molti altri. Potete dare un’occhiata alla lista completa seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per tutti i giochi in offerta sull’Ubisoft Store! «

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!