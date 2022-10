Se state pensando di acquistare dei capi d’abbigliamento di ottima fattura, vi consigliamo di sfruttare gli sconti di Amazon per il Prime Day, attivi su moltissimi abiti firmati Under Armour di ogni tipo e perfetti per ogni vostra esigenza. Le promozioni in corso sono moltissime e le proposte iin ribasso anche fino al 45% sono davvero imperdibili!

T-shirt, felpe, zaino, pantaloni della tuta e molto altro ancora, in super ribasso solamente per 48h. Per questo, data la validità dei super sconti a vostra disposizione, il nostro consiglio è di non farvi sfuggire l’occasione e di portare a casa i capi che preferite fintanto che sono disponibili!

Under Armour punta a offrirvi la giusta ispirazione grazie a soluzioni ad alte prestazioni a cui non avevate mai pensato prima e di cui ora non potreste più fare a meno. Tra le proposte più interessanti c’è indubbiamente lo zaino Under Armour Hustle 5.0, unisex e disponibile ad appena 34,99€ invece di 54,95€. Si tratta di un modello realizzato per offrire a ogni atleta tutto ciò di cui ha bisogno essendo idrorepellente, super resistente ed estremamente confortevole, è dotato di numerose tasche per riporre tutto l’indispensabile.

La tecnologia UA Storm, inoltre, offre una finitura altamente resistente all’acqua e agli agenti atmosferici. Non meno importante il pannello posteriore imbottito in mesh traspirante e spallacci HeatGear regolabili per il massimo comfort che vi consentono di essere sempre comodi.

