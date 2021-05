Super sconto del 50% su questa lavatrice LG su MediaWorld!

Ci avviciniamo al fine settimana e le buone offerte non accennano a diminuire, anzi, grazie a shop online come MediaWorld ogni giorno troviamo delle ottime promozioni su tantissime tipologie di prodotti tech. Grazie infatti all’iniziativa del Solo per Oggi potremmo sfruttare tantissime offerte su smartphone, elettrodomestici, computer e tante altre categorie, ma ricordatevi che saranno disponibili solo fino alle mezzanotte di oggi, quindi cercate di non farvi sfuggire l’occasione!

Diverse sono le offerte di oggi ma, tra le varie, vogliamo segnalarvi questo super sconto sulla lavatrice LG F4WV508S0E che passa da 929,00€ a soli 459,00€ con un taglio del prezzo del 50%! Inutile dire che con uno sconto del genere l’occasione e tra quelle da non lasciarsi sfuggire. Questo modello di LG con carica frontale e cestello da 8kg si presenta come un concentrato di tecnologia. Grazie infatti all’intelligenza artificial (AI DD) è in grado di riconoscere peso e tipologia dei tessuti presenti nel cestello in modo da ottimizzare i movimenti di lavaggio tra 20.000 combinazioni possibili. Inoltre grazie alla tecnologia TurboWash i lavaggi saranno più rapidi permettendovi di dedicare il vostro tempo ad altro.

Se siete tra le numerose persone che hanno problemi di allergia rimarrete anche entusiasti della funzione LG Steam, che grazie al ciclo Allergy Care sarà in grado di rimuovere il 99% degli allergeni che si saranno accumulati sui vostri abiti. Oltre a questo segnaliamo l’amplio e comodo oblo, un display LCD grande e di facile lettura e la compatibilità con Alexa e l’assistente di Google.

Come al solito Mediaworld non si smentisce offrendo ottime occasioni. Vi abbiamo segnalato la lavatrice LG F4WV508S0E ma vi ricordiamo che visitando la pagina dedicata troverete numerosi altri prodotti in offerta e alcuni li trovate qui di seguito nella nostra selezione.

