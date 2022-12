Siamo entrati ufficialmente nell’inverno, e se siete alla ricerca di una nuova giacca o giubbino per affrontare le fredde giornate in arrivo, vi consigliamo di dare uno sguardo ai saldi di Maxi Sport. Tantissimi capi da esterno da uomo, donna e bambino sono infatti in offerta in occasione della fine dell’anno, con ribassi che arrivano fino al 50%!

Nella pagina dedicata agli sconti potrete infatti trovare giacche per la montagna, piumini, prodotti da sci, snowboard e cappotti di marche quali Colmar, Tommy Hilfiger, The North Face, Refrigiwear, Napapijri e molti altri a prezzi ribassati. Che abbiate dunque bisogno di un giubbotto per andare in mezzo alla neve, o semplicemente di un soprabito che vi tenga al caldo durante l’inverno, troverete sicuramente un articolo che fa al caso vostro. Inoltre, qualsiasi prodotto deciderete di acquistare, potrete farlo arrivare a casa vostra usufruendo della spedizione gratuita!

Per esempio, il piumino da donna con cappuccio in thermore di Invicta è ora in sconto a 101,40€ invece di 169,00€, per un ribasso del 40%! Si tratta di un modello casual e dinamico, che vi offrirà un’ottima protezione dal freddo, oltre a un comfort pazzesco grazie al design trapuntato e al cappuccio regolabile. Inoltre, la caratteristica che rende peculiare questo prodotto sono le bretelle elastiche staccabili, che vi permetteranno di indossare il capo come se fosse uno zaino durante gli spostamenti, per la massima comodità.

Se cercate invece un capo da uomo, tra le offerte di Maxi Sport vi è la giacca rainforest winter di Napapijri, disponibile a 160,30€ al posto di 229,00€, per uno sconto del 30%! Il giubbotto è realizzato in tessuto 100% poliammide, idrorepellente e antivento per proteggervi da qualsiasi intemperia, mentre la morbida fodera in pile e il cappuccio con sistema di regolazione dal freddo vi manterranno al caldo anche nelle temperature più estreme.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi capi invernali in sconto su Maxi Sport, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata alle promozioni per scoprirli tutti. Il nostro consiglio è quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le offerte potrebbero terminare a breve, mentre le scorte disponibili degli articoli nella vostra taglia potrebbero esaurire ancor prima!

