Superhot e Moonlighter nel nuovo ricco Humble Sweet Farm Fall Bundle!

Humble Bundle ha deciso recentemente di lanciare un nuovo ricco pacchetto colmo di giochi decisamente interessanti. In tale bundle, che prende il nome completo di Humble Sweet Farm Fall Bundle, sono infatti contenuti titoli di primo piano dal calibro di Superhot, Moonlighter e A Hat in Time. Tanti titoli, che potranno essere acquistati come sempre a scaglioni e a un ottimo prezzo. Fate però in fretta: l’Humble Sweet Farm Fall Bundle resterà disponibile all’acquisto solo fino al 1 dicembre!

Pagando solamente 0,84 euro sarà possibile ottenere:

Out There: Ω Edition

ToeJam & Earl: Back in the Groove

Pagando più di 6,45 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Superhot

Moonlighter

Chuchel Cherry Edition

Con oltre 10,12 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo anche:

A Hat in Time

Coffee Talk

Sigma Theory: Global Cold War

Necronator: Dead Wrong

Acquistando questo ricco bundle, oltre a ottenere numerosi giochi a un prezzo super, sarà possibile fare anche una buona azione. Parte dei ricavi provenienti dalla vendita dell’Humble Sweet Farm Fall Bundle andranno infatti devoluti in beneficenza ad associazioni benefiche, come in questo caso a Sweet Farm. Se siete interessati a fare vostri i titoli di questo bundle e fare così anche un bel gesto, potete trovarlo seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui acquistare l’Humble Sweet Farm Fall Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

