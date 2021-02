Supersconti per gli Xiaomi Days da MediaWorld

In occasione del Capodanno cinese, Mediaworld ha deciso di festeggiare questo evento con alcune offerte bomba dedicate ad una serie di dispositivi Xiaomi, con l’iniziativa Xiaomi Days che vi permetterà di acquistare smartphone, smartwatch e altri prodotti del noto brand con sconti tali da rendere questa un’ottima occasione per sostituire il proprio dispositivo con un modello di ultima generazione, tempismo perfetto visto l’imminente San Valentino.

Sono tanti i prodotti coinvolti in questa iniziativa e, sebbene valga la pena prendere in considerazione ogni singola offerta, riteniamo che lo Xiaomi Mi 10T Pro sia l’articolo più interessante, soprattutto per gli amanti degli smartphone e, in generale, per coloro che si apprestano a sostituire l’attuale modello con una soluzione all’avanguardia. Proposto a 499,00€ invece di 649,00€, questo specifico modello implementa il processore Snapdragon 865, chip top di gamma del 2020, che lo rende ad oggi uno dei dispositivi meno costosi a montarne uno.

Ciò si traduce, ovviamente, in un rapporto qualità/prezzo eccezionale tipico dei modelli Xiaomi, rapporto che, grazie a questa iniziativa, diventa ancora più interessante. Chiaramente, il valore di Xiaomi Mi 10T Pro non è dato solo dalla presenza di uno dei più potenti processori mai prodotti finora, ma anche dai materiali utilizzati e dall’ottimo display da 6,67 pollici, nonché dai sensori fotografici capaci di immortalare foto e video stupendi. A tal proposito, sarete felici di sapere che Xiaomi ha montato su questo modello il sensore Samsung ISOCELL HMX da ben 108 MP, una variante molto simile a quella che troviamo sul Galaxy S20 Ultra, smartphone che tra l’altro vi abbiamo segnalato in mattinata al prezzo più basso di sempre.

Questo fa capire certamente quanto lo Xiaomi Mi 10T Pro sia un dispositivo valido, con un’autonomia degna di nota, design raffinato e caricabatterie rapido da 33W, che vi permetterà di ricaricare completamente la batteria da 5.000 mAh in soli 40 minuti.

Insomma, un'iniziativa davvero ottima che, come anticipato, contiene numerose offerte targate Xiaomi, per questo vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale, così da consultare tutte le proposte e trovare quella perfetta per voi.

