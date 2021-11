SupRemo e Uranium Backup: sconti super per assistenza remota e cybersecurity

In questo nuovo articolo vogliamo fare una piccola pausa per parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa, rivolta soprattutto a coloro che desiderano migliorare l’efficienza e la sicurezza della propria azienda attraverso dei software dedicati. La software house italiana Nanosystems, infatti, ha deciso di inaugurare il Black Friday con una nuova campagna di sconti su Uranium Backup e SupRemo, le soluzioni aziendali per la protezione dati e l’assistenza remota.

Uranium Backup rappresenta una delle migliori soluzioni attualmente in commercio che, attraverso una semplice interfaccia, consente di creare backup di file, cartelle, immagini disco, cassette di posta Exchange, database e macchine virtuali, il tutto sotto il protocollo di cifratura AES 256-bit. I backup creati possono provenire da dispositivi di archiviazione fisici, e successivamente salvati in locale, in rete e su cloud (Amazon S3, Microsoft Azure e OneDrive, Google Drive e Dropbox).

Con Uranium Backup avrete la massima versatilità a prezzi estremamente competitivi e con la possibilità di sfruttare una trial gratuita di 21 giorni. Tutte le licenze sono “a vita”, quindi non richiedono costi di abbonamento e aggiornamenti. Esiste anche una versione gratuita del software per configurare un numero illimitato di backup di file e cartelle.

SupRemo, è invece un programma distribuito tramite la formula di Software-as-a-Service, e si acquista in abbonamento. Permette di effettuare l’accesso al desktop ed il supporto da remoto di un dispositivo e gira su tutti i principali sistemi operativi desktop e mobile. Tra le sue peculiarità, oltre al fatto di non necessitare di installazioni e configurazioni, troviamo un’interfaccia semplice ed intuitiva, ma soprattutto fluidità e sicurezza dell’operatività: durante le sessioni di controllo vi sembrerà di essere seduti davanti al PC al quale vi siete collegati, consapevoli che il flusso di dati tra i due dispositivi è protetto.

Il pricing di SupRemo rappresenta uno dei suoi plus: disponibile in versione Free per uso non commerciale e non continuativo, a partire da meno di 5€/mese si arricchisce di un set di funzionalità adatte a tutte le esigenze professionali.

L’offerta speciale per l’acquisto delle versioni più vendute dei due software è valida fino al 29 Novembre e per poterne usufruire è sufficiente inserire il codice BLACKFRIDAY2021 al checkout. Oltre al 25% di sconto questa promo prevede un vantaggio ulteriore, ossia la possibilità di attivare le licenze in qualsiasi momento.

Sei un professionista o rappresenti un’azienda che offre supporto e consulenza nel campo IT o distribuisci software? Scopri tutti i vantaggi del Programma di Rivendita