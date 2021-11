Surface a prezzi da urlo per il Black Friday di Microsoft!

Pensavamo che Microsoft avesse già messo le carte in tavola riguardante il suo Black Friday, ma quello che avevamo pubblicato pochi giorni fa era soltanto un assaggio. Vi informiamo, infatti, che lo store ufficiale ha deciso di dare un ulteriore spinta alle offerte relative ai prodotti Surface ma, proprio come nella precedente occasione, sarà possibile continuare a risparmiare anche su una serie di videogiochi e accessori per la vostra console.

Ad ogni modo, le offerte di questo ringiovanito Black Friday riprendono un po’ quelle da noi segnalate circa una settimana fa, ma con una new entry davvero interessante: il Surface Book 3. Se nella precedente occasione vi avevamo consigliato di acquistare il Surface Pro 7, adesso vi suggeriamo di prendere in considerazione il nuovo entrato, sul quale potrete risparmiare l’enorme cifra di 620€! In tal caso, però, occorre aggiungere al carrello la variante più costosa, ossia quella con processore Intel Core i7, 32GB di RAM e SSD da 1TB. Senza l’ausilio del Black Friday, il prezzo di questo notebook ammonterebbe a ben 3.099,00€, ma ora potrà essere vostro a 2.479,00€. Lo sappiamo, sono cifre importanti ma che dimostrano l’incredibile qualità e le prestazioni dei Surface di Microsoft, in particolare il modello oggetto della nostra proposta.

Come avrete intuito, il Surface Book 3 è uno dei portatili più potenti di Microsoft, progettato per soddisfare le esigenze più complesse. Nonostante non sia un notebook da gaming, ha la potenza sufficiente per permettervi anche di giocare durante il tempo libero, dato che, oltre ai componenti citati pocanzi, è presente anche una scheda video Nvidia 1660 Ti. Un portatile quindi che coniuga le prestazioni con la versatilità, perfetto per lo studio e per chi necessita di una soluzione ad alte prestazioni ma che sia facile da trasportare.

Essendo un prodotto Microsoft, è ovviamente basato su Windows e integra tutte le app che vi consentiranno di sfruttarlo appieno, senza mai andare a compromettere la stabilità del sistema, neanche durante le più pesanti operazioni multitasking. Insomma, un notebook in grado di portare la produttività ai massimi livelli, sia dal vostro ufficio che in mobilità. Certo, il prezzo non è il suo punto forte, ma questo vale per qualsiasi prodotto avente una qualità costruttiva eccellente, una serie ottimizzazioni software e prestazioni ai vertici della categoria. Ad ogni modo, lo sconto di oltre 600€ farà sì che gli interessati possano prenderlo più facilmente in considerazione.

Ribadiamo che il Black Friday di Microsoft è molto vantaggioso e oltre al Surface Book 3 ci sono molteplici altre occasioni da non perdere, motivo per cui non vogliamo indugiare oltre, lasciandovi alla scoperta delle altre offerte sulla pagina ufficiale al seguente indirizzo, ricordandovi comunque che lo store vi darà modo di risparmiare fino al 31 gennaio 2022. Nel salutarvi non dimenticate che se volete scoprire tutte le offerte del momento e rimanere aggiornati sui futuri periodi di sconto o sulle vantaggiose offerte lampo degli store digitali, non dovete fare altro che seguirci sui nostri canali: Offerte generiche, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

