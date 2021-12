Surface Laptop 4: splendido e potente, in sconto di 300€ su Amazon!

Se state setacciando le numerose pagine delle offerte di Natale di Amazon, alla ricerca di quello che potrebbe essere un ottimo notebook da regalare, o da regalarsi, in vista delle imminenti strenne natalizie, allora fermatevi, perché abbiamo l’affare che fa per voi!

Sul portale, infatti, è appena arrivato in sconto lo splendido notebook Surface Laptop 4, ultima generazione di questo ottimo portatile a marchio Microsoft che, dagli originali 1.699,00€, è oggi in sconto a soli 1.399,00€, con un risparmio netto di 300 euro!

Un affare, per un notebook che, credeteci, farà facilmente la gioia di qualsiasi tipo di utente: da chi utilizza il PC per la navigazione in rete e la visione di contenuti video, a chi invece lavora o si diletta con la propria creatività.

Disponibile in varie configurazioni, ma qui disponibile nella sua versione con processore AMD Ryzen R7, Surface Laptop 4 offre un’esperienza d’uso fluida, responsiva e senza sbavature, grazie soprattutto all’attenzione che Microsoft ha avuto nel progettare il suo notebook, come ben testimonia la volontà di realizzare il processore direttamente in collaborazione con AMD, così che Surface Laptop 4 possa utilizzarne ogni stilla di potenza di calcolo, per quella che è un’esperienza d’uso che, complessivamente, è al si sopra della media di prodotti simili.

Oltre a ciò, parliamo anche di un notebook con un form factor sottile ed elegante, dalle linee pulite e un ampio display da 15″, ideale per la produttività, ed integrante persino una tecnologia touch. Grande attenzione è stata data anche al peso di Surface Laptop 4 che, anche al netto delle dimensioni generose del suo display, non è solo molto compatto, ma ha anche un peso di appena ‎1.54 Kg, confermandosi una scelta ideale per chi vuole potenza in situazioni di mobilità.

Equipaggiato con un ottimo SSD da 512 GB, capace di offrire lo spazio minimo per un utilizzo quotidiano e massivo, Surface Laptop 4 garantisce un’attività continuativa fino a 12 ore con una sola ricarica, confermandosi non solo come un prodotto dalle ottime performance, ma anche come una scelta intelligente per chi ha la necessità di portare con sé un notebook duratura e funzionale nel lavoro al di fuori delle mura domestiche.

Insomma, con Surface Laptop 4 non rimarrete delusi, ed il fatto che sia in sconto di ben 300€ non fa che aumentarne l’appetibilità. Ovviamente, Surface Laptop 4 non è comunque l’unico prodotto in sconto oggi, ed anzi sono tante le proposte in sconto Amazon per la giornata odierna, motivo per cui vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte del portale, consultabili tramite l’apposita pagina dedicata alle Offerte di Natale.

