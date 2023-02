State valutando da un po’ la possibilità di acquistare un nuovo notebook leggero e versatile, ideale da utilizzare in casa ma anche e soprattutto mentre siete fuori casa e avete bisogno di lavorare o studiare? Dato che trovare il modello con il miglior rapporto qualità prezzo non è affatto semplice, abbiamo pensato di menzionare l’offerta disponibile sul fantastico Surface Laptop 5. Il portatile in questione è disponibile, solamente per pochissimo, ad appena 999,00€ invece di 1.199,00€!

Si tratta di una promozione davvero imperdibile visto che i portatili e i 2-in-1 Surface con Windows 11 sono creati appositamente per supportarvi al meglio durante la vostra giornata lavorativa e non. Anche grazie al display touch screen, potrete passare da documenti e call di lavoro ad app streaming e molto altro, in maniera rapida e intuitiva. Proprio per questo, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione, fintanto che è ancora a disposizione!

Il Surface Laptop 5 è un notebook elegante e super leggero con una tastiera straordinariamente confortevole, inoltre, come accennato poco sopra, è dotato di un ottimo pannello touch screen PixelSense da 13,5” per una produttività ultra-portatile. Non meno importante, il modello in questione è più veloce e fluido delle generazioni precedenti e sfrutta il processore Intel Core di 12a generazione con grafica Intel Iris Xe.

Non meno importante, è pensato appositamente per il multitasking: potrete fare tutto contemporaneamente, senza affaticarlo! Aprire Microsoft Teams, mail, presentazioni e molto altro sarà davvero un gioco da ragazzi, anche grazie alle nuove funzionalità aggiuntive come l’affiancamento guidato.

Inoltre, avrete la possibilità di farvi sentire e vedere al meglio durante le call grazie ai 2 microfoni Studio far-field, e le tecnologie avanzate della fotocamera, che si adatta in base alla luce e alle tonalità della pelle. Ovviamente, trattandosi di un portatile, è fondamentale che si tratti di un modello in gradi di assicurarvi un’ottima autonomia. Anche da questo punto di vista, il Surface Laptop 5 non vi deluderà, in quanto la batteria è ideata per supportarvi durante l’intera giornata.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

