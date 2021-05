Surface Laptop Go, fino a 220€ di sconto sul Microsoft Store

Se cercate un notebook dal design raffinato e con prestazioni capaci di farvi eseguire la quasi totalità delle operazioni giornaliere in modo fluido e veloce, il Microsoft Surface Laptop Go è una delle migliori scelte che possiate fare, soprattutto ora che il Microsoft Store vi permetterà di risparmiare fino a 220,00€ su questo specifico modello che, ricordiamo, è la soluzione più leggera e compatta di casa Microsoft.

Ovviamente, l’offerta sarà valida per un periodo limitato o fino a esaurimento scorte, e potrà essere sfruttata su diverse configurazioni, sebbene la più vantaggiosa sia quella con processore Intel Core i5, 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, la quale vi permetterà di beneficiare dello sconto massimo pari a 220,00€, riducendo quindi il prezzo originale di 1.019,00€ a 799,00€.

Con un peso di poco superiore al chilogrammo, il Microsoft Surface Laptop Go è il notebook perfetto per chi ha bisogno di avere sempre con sé un dispositivo in grado di permettergli di fare qualsiasi cosa. Ovvio, non è adatto ai puristi del gaming, ma ci sono poche altre soluzioni capaci di competere con questo specifico modello lato produttività, con un’autonomia che può raggiungere le 13 ore di uso continuo e tasti e touchpad che vi invoglieranno ad usarlo anche più del necessario.

Ideale per i professionisti quanto per gli studenti, il Microsoft Surface Laptop Go può essere usato anche per guardare contenuti multimediali, merito di uno schermo luminoso e di ottima qualità, il cui formato 4:3 vi permetterà inoltre di sfruttare meglio il pannello touchscreen. Insomma, se per voi eleganza, prestazioni e autonomia sono i principali fattori di un notebook, la soluzione di Microsoft non può non essere presa in considerazione, soprattutto con questa scontistica.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!