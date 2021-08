Surface Pro 7: a questo prezzo è praticamente regalato!

Dopo una lunga carrellata di offerte relative alla Amazon Gaming Week, facciamo ora una leggera pausa, rimanendo però sempre a tema offerte, dato che sullo store ufficiale Microsoft è partita una promozione che vi farà risparmiare un ottimo 25% su alcune delle varianti del prestigioso Surface Pro 7 che, ricordiamo, è uno dei dispositivi più raffinati e potenti della nota azienda informatica.

Valido fino al 7 settembre, questo risparmio vi darà modo di acquistare il Surface Pro 7 a meno di 1.000€, a patto che scegliate la configurazione con Intel Core i5, 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Sebbene il Surface Pro 7 parta da 919,00€, questa iniziativa vi permetterà di acquistare la variante più costosa ad un prezzo persino inferiore rispetto alla meno cara, dato che saranno sufficienti 849,00€ per portarsi a casa il modello con le caratteristiche citate pocanzi. Siamo di fronte quindi ad un’ottima occasione, che arriva in un momento in cui la richiesta di personal computer potrebbe aumentare, a causa dell’imminente inizio del nuovo anno scolastico.

A tal proposito, il Surface Pro 7 è probabilmente il miglior computer per gli studenti e, grazie alle sue specifiche di alto livello, si rivelerà ottimo anche per la produttività, soprattutto se gli abbinate la cover dedicata con i tasti Signature, la quale lo farà diventare un vero e proprio notebook. Ogni singolo aspetto del dispositivo ha ricevuto grandi attenzioni, a partire dal design fino alla parte software. D’altronde, non poteva che essere altrimenti visto che parliamo di un computer targato Microsoft.

La risoluzione 2560×1440 pixel è tra le più alte della categoria, così come l’autonomia, che raggiunge le 10 ore con un utilizzo misto. Da segnalare poi le eccellenti prestazioni sotto la rete Wi-Fi e la possibilità di usarlo anche tramite la penna che, purtroppo, non è inclusa nell’offerta. Insomma, il Surface Pro 7 si propone a tutti gli effetti come un dispositivo 2 in 1, in grado di adattarsi a seconda di quale siano le vostre esigenze.

Detto ciò, vi ricordiamo che visitando lo store ufficiale Microsoft, potrete selezionare anche le varianti con processori Intel Core i7 e quelle con il quantitativo di memoria più alto, usufruendo sempre del risparmio pari al 25%. Terminiamo questo articolo ricordandovi infine di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

