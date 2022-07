Se siete intenzionati ad acquistare un tablet versatile e potente a un prezzo d’occasione, vi consigliamo di dare uno sguardo al fantastico Surface Pro 8 con ben 8GB RAM, in forte sconto da Mediaworld. Si tratta di un vero e proprio affare dato che il modello in questione è un prodotto 2-in-1 che potrete utilizzare sia come laptop sia come tablet, in base alle vostre specifiche preferenze. Al momento potrete portarlo a casa al prezzo di soli a 1.299,00€ invece di 1.499,00€!

Sottile, leggero, ma resistente, il Surface Pro 8 vi offre il massimo della comodità sia per studiare sia per lavorare. Per questo, trattandosi di un prodotto davvero valido a un prezzo particolarmente ridotto, vi invitiamo a completare il vostro acquisto prima che l’offerta termini!

Il Surface Pro 8 è un tablet altamente performante con una grafica di altissima qualità e una durata della batteria ideale per arrivare sempre a fine giornata. Non solo utilizza il sistema operativo Windows 11 ma sfrutta anche un ottimo schermo con risoluzione 2880 x 1920 pixel e refresh rate a 120Hz, ideale per ogni attività da svolgere a partire dallo streaming fino a editing foto e scrittura. Inoltre, se avete bisogno di navigare sul web o avviare call e meeting con il massimo della stabilità, sappiate che la connessione Internet del prodotto è quasi 3 volte più veloce rispetto ai modelli precedenti, grazie all’innovativa tecnologia Intel Wi-Fi 6.

Inoltre, come vi avevamo accennato nell’introduzione, potrete sfruttarlo facilmente sia come tablet sia com laptop grazie agli ottimi accessori proposti da Microsoft, non inclusi nell’acquisto. Se siete soliti prendere appunti a mano o disegnare progetti, potrete sfruttare l’ottima Slim Pen 2, caratterizzata da un feedback aptico così preciso da avere la sensazione di scrivere su carta. O, in alternativa, se state pensando di abbinarci un’ottima tastiera vi basterà acquistare la Surface Pro Signature Type. Questa non solo è pensata per conservare e ricaricare la vostra penna ma è dotato di un touchpad in vetro, tasti meccanici retroilluminati e ben 4.096 livelli di sensibilità alla pressione!

