Se, con il nuovo anno, volete approfittarne per rinnovare un abbonamento ad un servizio VPN e, al contempo, siete alla ricerca di qualche buona offerta da cogliere al volo, allora fidatevi di noi, e date un’occhiata a questa nuova offerta messa in campo da Surfshark, e grazie alla quale potrete sottoscrivere 2 anni di servizio a meno di 3 euro al mese, ottenendo anche un piccolo extra!

L’azienda, infatti, in occasione della fine del 2022 e dell’inizio del nuovo anno ha deciso di proporsi con una nuova e interessante offerta, grazie alla quale potrete ottenere ben 2 anni di abbonamento a soli 2,30€ al mese, con in più anche 2 mesi di servizio extra in regalo!

Indubbiamente si tratta di una promo davvero molto conveniente, specie perché, come ormai saprete, non parliamo di una VPN qualunque, ma di quella che è una delle migliori VPN premium in circolazione. Per questo, potersi accaparrare ben due anni di servizio a soli 59,76€ (tale è il prezzo totale dell’abbonamento per 24 mesi) suona come un affare non da poco, specie considerando che, di normaun solo anno di abbonamento a Surfshark costa circa 59 euro, praticamente poco più di quello che pagherete per 2 anni!

Forte di protocolli OpenVPN UDP e TCP, oltre che di protocolli di sicurezza IKEv2, crittografia AES-256 ed un comodo kill switch per impedire la perdita di dati allo stop della connessione, Surfshark è una VPN veloce, versatile e sicura, capace di garantirvi connessioni stabili e performanti in qualsiasi circostanza, ed il massimo dell’anonimato!

In tal senso, l’azienda garantisce l’utilizzo di un server DNS privato e vanta un’efficiente politica di non conservazione dei dati degli utenti, richiedendo pochi ed essenziali dati utili per la sottoscrizione e nulla più, risultando così sicura e affidabile, anche al netto di improbabili e future fughe o furti di dati.

Parliamo, dunque, di una vpn ideale per chi predilige l’anonimato e la sicurezza, garantendo non solo una navigazione sicura e anonima, ma anche l’azzeramento di qualsiasi rischio relativo ad eventuali furti di dati. Dulcis in fundo, l’azienda offre persino con un ottimo programma “soddisfatti o rimborsati”, grazie al quale sarà possibile disdire l’abbonamento entro un tempo massimo di ben 30 giorni!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente al portale di Surfshark, dove potrete attivare il piano di abbonamento che più si confà alle vostre esigenze ed alle vostre tasche, ricordandovi che s tratta di un’offerta limitata e che, pertanto, sarebbe il caso di completare il pagamento prima che i prezzi tornino alle origini.

