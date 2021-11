Switch off TV? Questo decoder è perfetto per la tua vecchia TV, e lo paghi meno di 25€!

Come saprete, la TV sta cambiando e per continuare a visualizzare diversi canali Rai e Mediaset sarà necessario – d’ora in poi – munirsi di un decoder oppure di un TV di ultima generazione già provvisto di un modulo interno per la visione dei canali in digitale. Ovviamente, non tutti potreste aver voglia di cambiare televisore e, per questo, pensiamo valga la pena suggerirvi l’offerta al centro di questo nostro articolo, estrapolata dal sempre eccellente catalogo di sconti giornalieri targati Ebay.

Il prodotto in questione, come quindi intuirete, altro non è che un ottimo decoder a marchio PJ Digital Store, un marchio emergente ma che, proprio per questo, si propone con un prezzo di per sé molto abbordabile, ovvero appena 54,99€ da listino, oggi scontati da eBay a soli 22,99€! Una spesa, dunque, molto contenuta e decisamente conveniente se paragonata al resto del mercato.

Provvisto di ricezione al nuovo standard DVB-T2, il decoder PJ Digital Store rappresenta una scelta ideale, anche per chi, magari, dispone di un televisore molto datato e ancora provvisto dell’orma vetusta presa SCART Questo modello, infatti, è tra i pochi a questo prezzo a disporre sia di uscita SCART che di una HDMI, potendo quindi essere connesso a qualsiasi televisore in circolazione, persino a tubo catodico!

Al netto di ciò, parliamo comunque di un apparecchio moderno, in grado di emettere un segnale video in uscita con risoluzione variabile e fino ad un massimo di 1920 x 1080p, ovvero il classico Full HD, per una visione pulita e nitida di qualsiasi contenuto televisivo.

Inoltre, parliamo di un dispositivo piccolo, leggero e compatto, dall’ingombro molto contenuto e, per questo, posizionabile anche in condizioni di poco spazio, come ad esempio alla base di un piccolo mobile, o direttamente sul retro o al lato del televisore. Provvisto di un telecomando ricco di tasti e funzioni, può controllare direttamente parametri come configurazione dell’immagine, colore e ovviamente audio, ed arriva a casa vostra già provvisto di un comodo e solido cavo HDMI, cosa non scontata da qualche anno a questa parte.

Semplicissimo da configurare, il decoder PJ Digital Store è, insomma, un acquisto davvero consigliato per tutti, anche al netto dell’imminenza del Black Friday, giacché il segnale del “vecchio” digitale terrestre comincia a sparire da molte TV, e conviene non perdere altro tempo nell’attesa di ulteriori promozioni.

Insomma, un ottimo prodotto ad un prezzo davvero molto competitivo, come abbordabili sono anche molte della altre proposte eBay di oggi e, per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare anche tutte le altre offerte a disposizione oggi sullo store, raggiungibili comodamente grazie alla apposita pagina dedicata agli sconti.

Insomma, un ottimo prodotto ad un prezzo davvero molto competitivo, come abbordabili sono anche molte della altre proposte eBay di oggi e, per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare anche tutte le altre offerte a disposizione oggi sullo store, raggiungibile comodamente grazie alla apposita pagina dedicata agli sconti.

