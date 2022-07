Come saprete, il mondo dei videogame soffre ancora degli enormi problemi causati dal COVID-19, che ha generato rallentamenti in diverse filiere produttive, soprattutto in quelle relative alla tecnologia consumer. A causa del continuo shortage di componenti, dunque, molti prodotti come PlayStation 5 continuano ad essere irreperibili, ed acquistarli è diventato quasi un lavoro per gli appassionati della rete, visto che gli stock sono pochi, e spesso soggetti ad un mostruoso sciacallaggio.

Per questo, se siete alla ricerca della nuova, e splendida, versione di Nintendo Switch, ovvero Switch OLED, vi suggeriamo caldamente di approfittare subito di questa offerta eBay, giacché il portale non solo ha disponibilità dell’ambita console, ma la sta anche vendendo al prezzo più basso della rete!

Su eBay, infatti, Switch OLED, nella sua colorazione bianca e nera è disponibile al prezzo di appena 316,00€, contro i 349,99€ del prezzo originale che, per altro, spesso sono anche di molto sovrapprezzati, proprio a causa dello shortage di cui parlavamo in apertura.

Ne viene da sé che questa è un’occasione da non lasciarsi scappare, specie a margine dell’estate, quando una console come Nintendo Switch può tornare utile per impiegare il proprio tempo libero, vista la sua praticità nel portarla in giro e giocarci ovunque, anche sotto l’ombrellone.

Ma che cos’è Switch OLED? Non si tratta, come molti penserebbero, di una Switch 2.0, quanto invece di una versione rivista e migliorata della console Nintendo, che non presenta migliorie generali, ma si propone con alcuni arricchimenti pensati, per altro, proprio per giocare al meglio in modalità portatile, come l’ottimo e luminosissimo schermo OLED da 7″, che ha considerevolmente ampliato la diagonale di visione.

Per il resto, siamo dinanzi al ben noto ed affidabile hardware Switch che, al netto di dimensioni compatte, riesce a garantire un’esperienza di utilizzo eccelsa, restando compatibile con l’intera libreria di titoli della precedente generazione di Switch.

Esauritasi al lancio, e difficilissima da reperire ad un prezzo che, quanto meno, sia quello originale proposto da Nintendo, Switch OLED è davvero un’ottima console e, per questo, vi suggeriamo di non attendere troppo e di completare subito il vostro acquisto, visitando immediatamente quella che è la pagina eBay dedicata alla promo!

