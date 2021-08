Switch OLED di nuovo disponibile su Amazon!

Aggiornamento 13:06: console esaurite!

Dopo aver inaugurato la mattinata proponendovi l’inaspettata vendita di PS5 da parte di Gamestop, torniamo ora a parlare di console e di gaming, segnalandovi che Amazon ha reso di nuovo disponibile al preorder la bellissima Switch OLED, ovvero la rinnovata edizione di Nintendo Switch che arriverà sul mercato nell’autunno di quest’anno, portando con sé un nuovo e luminoso schermo OLED, oltre che una rinnovata Dock Station.

Non stiamo quindi parlando della versione PRO della console, ovvero la tanto sperata Switch 2, in quanto Switch OLED non si propone con un hardware più potente, pur contando su di un rinnovamento generalo atto a rendere non solo la console più bella, ma anche più piacevole da giocare. Nintendo, infatti, ha sostituito il precedente schermo LCD con un nuovo e bellissimo schermo OLED da 7 pollici, ampliando la diagonale di visione, e riducendo sensibilmente i bordi della console.

Oltre a ciò, Switch OLED si propone con uno stand migliorato che introduce, finalmente, la tanto richiesta porta LAN, 64GB di memoria interna ed altoparlanti potenziati costituendo, dunque, più una revisione della console originale che una vera e propria erede, nello stesso modo in cui l’azienda, negli anni, ha operato con praticamente tutte le sue console portatili.

In arrivo sul mercato il prossimo 8 ottobre, Switch OLED era andata subito esaurita nei preorder al suo annuncio, e ciò anche al netto di una buona disponibilità da parte di tutte le principali catene di elettronica del nostro paese. Ora, a sorpresa, la console è tornata disponibile su Amazon, sebbene nella sola colorazione bianca e nera, mentre invece non c’è traccia della più ambita e “classica” colorazione azzurra e rossa.

Al netto di ciò, si tratta comunque di un’occasione strepitosa per preordinare una console che, al netto delle critiche di molti, è sicuramente un prodotto davvero molto interessante, specie qualora non siate mai entrati nel bellissimo mondo di Nintendo Switch, la cui offerta di titoli, first e third party, unita alla possibilità di giocare in mobilità, l’ha resa una delle console più belle e divertenti da possedere. Provare per credere!

Ciò detto, ci è difficile dire quanti siano i pezzi disponibili ma, per quel che ci riguarda, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

