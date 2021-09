Switch OLED: il preorder torna disponibile su Amazon!

Aggiornamento 10:53: console esaurita!

Vi segnaliamo che su Amazon è tornata disponibile al preorder l’ormai imminente Nintendo Switch OLED, ovvero la rinnovata edizione dell’amata console Nintendo che, il prossimo 8 ottobre, tornerà sul mercato con un design leggermente rivisto, che introdurrà un nuovo e luminoso schermo OLED, oltre che una rinnovata Dock Station.

Certo, non si tratta di quella che era la tanto discussa e desiderata versione PRO della console, eppure al netto di questo, Switch OLED si è comunque ritagliata da subito una buona fetta di fan e interessati, specie tra coloro che, in questi anni, non avevano ancora sperimentato la bellezza e la versatilità della console Nintendo. Al netto di questo, specifichiamo che Switch OLED non si propone con un hardware più potente rispetto alla versione più comune di Nintendo Switch, e che l’unica sensibile innovazione apportata da Nintendo è quella relativa al nuovo schermo OLED da 7 pollici, che ha ampliato la diagonale di visione, ed ha ridotto di molto i bordi della console.

A ciò Switch OLED ha aggiunto una dock station rivista nel design, e che ha finalmente introdotto la tanto richiesta porta LAN, senza tuttavia migliorare o modificare quelle che sono le normali performance della console. Switch OLED è insomma più una revisione che una Switch 2.0 e verrà introdotta ufficialmente sul mercato a partire dal prossimo 8 ottobre, al prezzo 349,90€, con alle porte un destino che, quasi certamente, la porterà a sostituire in toto l’attuale modello di Switch.

Esauritasi praticamente all’annuncio, Switch OLED è dunque di nuovo disponibile al preorder su Amazon, ma nella sua sola colorazione bianca e nera, mentre invece non c’è traccia della più ambita e “classica” colorazione azzurra e rossa. Al netto del colore, quella che ci propone Amazon è comunque un’occasione davvero ottima per acquistare la nuova console Nintendo, specie considerando che essa è esaurita in buona parte degli store online.

Ciò detto, ci è difficile dire quanti siano i pezzi disponibili ma, per quel che ci riguarda, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

