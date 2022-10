Se cercate una console con cui passare ore di divertimento durante il tempo libero e preferite la flessibilità piuttosto che la potenza bruta, potrebbe interessarvi la Switch OLED, a maggior ragione ora che viene proposta da eBay a uno dei prezzi più bassi di sempre. La piccola e divertentissima console Nintendo, infatti, può essere acquistata in queste ore a 319,90€ nella sua bellissima colorazione bianca e nera.

Un’occasione interessante senza alcun dubbio, anche perché arriva in un periodo in cui le console vanno per la maggiore, a causa dell’avvicinarsi dell’inverno e del periodo natalizio, che potrebbero rendere lo shortage di nuovo un problema. Anche la Switch OLED, infatti, è stata afflitta da questi problemi in passato, poiché si tratta di un’ottima alternativa alle più blasonate soluzioni di Sony e Microsoft.

Ma perché acquistare proprio la Switch OLED? Il motivo principale è la sua flessibilità, che vi permetterà di giocare ovunque in svariate modalità, anche se l’esperienza migliore la si otterrà collegando la console alla smart TV. Lo schermo OLED, molto migliore rispetto al modello standard, rientra tra i motivi che dovrebbero spingervi ad acquistare la versione aggiornata, in quando garantisce una buona luminosità anche all’aperto, oltre che una qualità d’immagine decisamente migliore, merito proprio delle peculiarità dell’OLED.

Una console che, come saprete, non va apprezzata per la parte hardware, quanto piuttosto per il modo in cui vi farà divertire, che non ha niente a che vedere con l’esperienza offerta da altre console. Potrete, inoltre, accedere alle tantissime esclusive Nintendo, piene di titoli pregevoli, inclusi quelli rilasciati per la Switch originale, quando il modello OLED ancora non era stato presentato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa promozione, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

