Switch OLED torna su Amazon! Pochi pezzi disponibili!

Come vi abbiamo raccontato proprio ieri, sembra che anche Nintendo stia avendo gravosi problemi di scorte per la sua nuova console, in quella che è una situazione sin troppo simile a quella che si è verificata per PlayStation 5 e Xbox Series X, due console arrivate sul mercato ormai un anno fa, ed ancora oggi praticamente introvabili.

Insomma, la situazione non è delle migliori per il mercato console, ed ecco perché pensiamo valga assolutamente la pena segnalarvi che, proprio in questo momento (e non senza sorpresa), la tanto desiderata Switch OLED di Nintendo è tornata disponibile su Amazon, senza alcun sovrapprezzo, e con spedizioni praticamente immediate!

Si tratta, come capirete, di un’occasione davvero ottima per accaparrarsi la nuova console della grande N, specie qualora siate tra quelli che, fino ad oggi, non avevano ancora messo le mani su Nintendo Switch!

Forte di un nuovo e luminosissimo schermo OLED, oltre che una rinnovata Dock Station, Switch OLED è una console compatta e adorabile, compatibile con l’intera libreria di titoli della precedente generazione di Switch di cui, di fatto, non è una vera e propria versione “pro”, ma più che altro un’edizione aggiornata.

Switch OLED, infatti, non si propone con un hardware più potente rispetto alla versione più comune di Nintendo Switch, ed anzi punta quasi tutto solo sul suo nuovo schermo OLED da 7 pollici, che ha ampliato la diagonale di visione, ed ha ridotto di molto i bordi della console. A ci, la console ha aggiunto una parziale revisione della sua dock station che, oltre ad un nuovo design, ha finalmente introdotto la tanto richiesta porta LAN, senza tuttavia migliorare o modificare quelle che sono le normali performance della console.

Esauritasi praticamente all’annuncio, Switch OLED è dunque una versione rivista e corretta di Switch che, in vendita a 349,99€ potrebbe non fare gola a chi possiede già una Nintendo Switch, ma che rappresenta un acquisto davvero consigliatissimo a chiunque non abbia ancora mai acquistato una Switch! Disponibile in ambo le sue colorazioni, ovvero la nuovissima nero/bianco e la più “classica” rosso/blu, Switch OLED è una console che, ne siamo certi, farà la gioia anche di chi, ad oggi, aveva ingiustamente ignorato la bellissima proposta della casa di Mario.

Ciò detto, ci è difficile dire quanti siano i pezzi disponibili ma, per quel che ci riguarda, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità delle varie console, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!