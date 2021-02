T-shirt nerd e geek: 2 a soli 22€ su Zavvi!

Facciamo una piccola pausa dalla nostra rassegna di offerte tech del giorno per riportarvi l’ultima iniziativa lanciata da Zavvi riguardo l’abbigliamento, infatti in queste ore se acquisterete 2 t-shirt potrete pagarle solamente 22€ in totale! Per attivare la promozione non dovrete far altro che selezionare una o più coppie di magliette dalla vasta selezione proposta dal sito, ed una volta nel carrello il prezzo verrà modificato automaticamente! Un’occasione dunque ottima per sfruttare l’ultima ondata dei saldi invernali online e fare acquisti a tema nerd e geek, magari in attesa del lancio dell’esclusiva collezione di abbigliamento dedicata a Magic sulla piattaforma.

I prodotti coinvolti da Zavvi in questa promozione sono tutte magliette realizzate su licenza e sono disponibili sia con taglie da uomo, da donna e persino per bambini e che contano numerosi articoli provenienti dalle più recenti collezioni tematiche lanciate sul portale, come ad esempio nel caso del modello dedicato a Legend of Zelda, in occasione del 35° anniversario della saga videoludica.

Non mancano poi tante grafiche ispirate ai super eroi Marvel e DC ma anche pilastri della cultura pop come nel caso delle t-shirt dedicate a film come Lo Squalo o cartoni animati come la Bella e la Bestia, che ritrae la famosa rosa incantata sotto la campana di vetro. Se invece siete alla ricerca di prodotti che mantengano uno stile più sobrio, in questa selezione proposta da Zavvi troverete di sicuro la t-shirt che farà al caso vostro, come nel caso della classica dedicata alla mitica DeLorean oppure quelle con i semplici loghi dei brand, come nel caso di quella dedicata all’idraulico Super Mario oppure a film come Jurassic Park.

Sono migliaia le t-shirt coinvolte in questa promozione di Zavvi, quindi il nostro consiglio non potrà che essere quello di visitare l'apposita pagina dell'iniziativa, così da poter trovare la grafica più di vostro gradimento.

