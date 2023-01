Se siete alla ricerca di un tablet dal design unico e accattivante, che sia venduto ad un prezzo accessibile e che in più, includa anche funzioni rarissime da trovare nei dispositivi della concorrenza, allora fermatevi subito qui, perché questa è un’offerta davvero da non perdere, specie se, al contempo, state mettendo in piedi anche una piccola rete domotica!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è tornato in sconto, dopo diverso tempo, lo splendido tablet Lenovo Smart Tab M10 Plus, un prodotto davvero ben fatto che, per altro, include nel prezzo d’acquisto una splendida dock station di ricarica, alla cui base è integrato uno speaker ampio e performante, il tutto per un prezzo consigliato di ben 299,99€, oggi ribassato a soli 199,00€, e dunque con un risparmio netto pari al 34%!

Un affare da non sottostimare specie perché, come detto in apertura, il Lenovo Smart Tab M10 Plus vanta caratteristiche davvero uniche, a partire dal supporto nativo all’assistente vocale Alexa di Amazon, che non è semplicemente “compatibile” con il tablet, ma è proprio presente nello stesso, ed è attivabile quando questo è posizionato sulla dock station di ricarica.

In questo frangente, il tablet qui proposto cambia “forma”, passando da un tablet funzionale, per quanto comunque “comune”, ad un vero e proprio dispositivo domotico, nello stile dei ben noti dispositivi con schermo della gamma Amazon Echo Show, con funzioni simili ma più estese, giacché qui parliamo non solo di uno schermo da 10,3″, ma anche di una serie di funzioni che non sono incluse, per ovvi motivi, nei più compatti ed abbordabili dispositivi della gamma Echo.

Equipaggiato con un processore Octa-Core MediaTek Helio P22T da 2.3GHz, supportato da 4 GB di RAM, Lenovo Smart Tab M10 Plus è un tablet abbastanza scattante e funzionale, con una buona esperienza di utilizzo e tutti i vantaggi offerti dalle sue funzioni smart che, oltre a renderlo un ottimo dispositivo per l’intrattenimento, lo rendono anche un comodo e piacevole HUB smart da tenere in casa, specie se, come abbiamo suggerito in partenza, siete in procinto di costruire, o magari ampliare, la vostra rete di dispositivi domotici.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi quest’ottimo prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

