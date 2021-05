Tales of Arise: dove acquistarlo al miglior prezzo

Dopo una lunghissima attesa, Bandai Namco ha finalmente deciso di svelare al grande pubblico la data di lancio dell’attesissimo Tales of Arise. L’ultimo episodio dell’apprezzata e storica saga sbarcherà infatti su Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 e PC il prossimo 10 settembre. Un’attesa che può fortunatamente essere in parte ingannata prenotando fin da ora Tales of Arise a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Tales of Arise narra dell’incontro tra Alphen e Shione, due ragazzi nati su pianeti differenti ma entrambi determinati a cambiare il proprio destino e a costruire un nuovo futuro. Una storia che, come da tradizione della saga, si preannuncia fin da ora intrigante, con Tales of Arise che sembra promettere decisamente bene.

Prenotando il gioco presso diversi store, come ad esempio da GameStop, è inoltre possibile un ricco bonus preorder digitale in regalo. Al suo interno sono presenti degli oggetti estetici per Alphen e Shionne, ossia dei costumi e un’acconciatura, un paio di ali nere e un paio di ali bianche, 4 differenti ricette da cucina esclusive e, infine, 16 oggetti culinari. Il tutto completamente in regalo prenotando fin da ora Tales of Arise.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!