Tanta tecnologia con sconti fino al 50% nelle offerte online di Unieuro!

Dopo avervi già proposto le migliori offerte della mattinata, vogliamo segnalarvi che su Unieuro è iniziata una serie di sconti che vi permetterà di acquistare il meglio della tecnologia presente sul portale anche con ribassi che arrivano a tagliare i prezzi del 50% in alcuni casi! Questa ottima iniziativa scade il 25 aprile, però vale esclusivamente online, quindi il nostro consiglio è quello di visitare la pagina di Unieuro dove troverete centinaia di prodotti come smartphone, elettrodomestici, arredo per la casa, dispositivi per la mobilità elettrica e tanto altro.

Una delle migliori offerte che vogliamo segnalarvi è senza dubbio quella del Huawei Watch Fit, che potrete acquistare scontato del 40% a soli 79,00€! Questo smartwatch, con il suo display AMOLED da 1,64 pollici è in gradi di rappresentare al meglio le immagini, con delle animazioni fluide e veloci capaci stare al passo anche durante le sessioni di allenamento più intense, con tanto di regolatore automatico della luminosità per le situazioni all’aperto.

Huawei Watch Fitè poi disponibile in vari colori come rosa, verde e nero, andando quindi ad adattarsi al look, inoltre la struttura opaca del telaio conferisce all’intero smartwatch un look sofisticato e di tendenza. La personalizzazione di Huawei Watch Fit non si ferma solo all’esterno, infatti è possibile scegliere fino a 6 funzioni da tenere fisse sul quadrante dell’orologio, così da tenere traccia di informazioni come il meteo, la frequenza cardiaca o la durata della batteria con una sola rapida occhiata.

All’interno di Huawei Watch Fit sono disponibili ben 96 modalità di allenamento che vi permetteranno di monitorare in tempo reale i vari risultati, di tracciare la mappa del percorso svolto, grazie al sensore GPS integrato capace di funzionare anche nelle sessioni in acqua, fino a 5 atmosfere di profondità. Una volta collegato ad uno smartphone poi, Huawei Watch Fit fornisce una serie di dati più dettagliati, con tanto di analisi professionali e guide per ottenere risultati migliori.