Tante cuffie da gaming in promozione su Amazon

Una buona cuffia da gaming è l’ideale per avere la massima immersione durante i vostri giochi preferiti, ma anche per ascoltare musica, guardare film o semplicemente video su YouTube e questo potrebbe essere il momento giusto se avete sempre desiderato comprarne una. Amazon, infatti, ha messo in promozione numerosi modelli e consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata per scoprire tutte le offerte disponibili.

I modelli che si trovano in sconto sono davvero tanti e alcuni di questi hanno un design futuristico con LED RGB sparsi praticamente ovunque. Tuttavia, noi consigliamo di tenere maggiormente in considerazione le Logitech G432, dato che implementano driver da 50 mm che garantiscono un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Questo modello, inoltre, supporta l’audio surround 7.1 e il formato DTS: X, quindi saprete riconoscere esattamente da dove arriva un colpo di fucile (in un titolo sparatutto, ad esempio), nonostante si tratta di effetti virtuali e implementano il microfono Flip-to-Mute da 6 mm con regolazione del volume sulla punta delle dita. Amazon vende attualmente queste cuffie a 66,99€ invece di 81,99€.

Questo tipo di accessori sono ovviamente cablate in modo da offrire la massima qualità audio e soprattutto l’assenza di lag durante le sessioni di gioco. Le Logitech G432 si collegano tramite cavo jack da 3.5 mm e sono compatibili con PS4, Xbox One, Nintendo ‎Switch e con tutti i dispositivi mobili che includono l’ingresso per il cavo 3.5 mm. Infine, ma non meno importante, la comodità è piuttosto buona dato che dispongono di copri-orecchie e fascia per la testa in leggera similpelle per ridurre la pressione. Non sappiamo quanto sia grande lo stock, quindi consigliamo di approfittare dell’offerta finchè rimane ancora disponibile e non dimenticate di dare un’occhiata ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove riportiamo in tempo reale i migliori prezzi relativi a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

La nostra selezione dei prodotti

Altre offerte Amazon disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!