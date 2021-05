Tante nuove offerte per lo sport e il tempo libero su Amazon!

Mentre su Amazon impazzano sia le quotidiane offerte che le promozioni per il giardino, vi segnaliamo una terza iniziativa del portale statunitense, che vi consentirà di acquistare attrezzature sportive ad prezzi incredibili, con sconti fino al 25%. Attenzione, la promozione non ha una data di scadenza, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa ghiotta opportunità.

La lista dei prodotti promozionati non è particolarmente vasta ma, tra le soluzioni proposte, vi suggeriamo di dare uno sguardo al Tapis Roulant TAP120 sviluppato da YM, disponibile ora a 449,97 euro anziché 529,99 euro, grazie ad uno sconto del 15% sul prezzo di listino ufficiale. Questo prodotto si presenta innanzitutto con un display multifunzione, che consente di impostare diverse funzioni del software come pulsazioni, velocità, distanza e tempo, oltre a selezionare la velocità di movimento (da 1 a 12 km/h). C’è spazio anche per un jack audio, ideale per ascoltare al musica durante il vostro allenamento quotidiano.

Essendo un prodotto smart, questo tapis roulant può interfacciarsi con alcune applicazioni come ZWIFT e KINOMAP, che permettono di di proiettare video e percorsi di allenamento direttamente su TV e PC mentre si corre, oppure visualizzarli sul proprio smartphone o tablet. Inoltre, queste applicazioni possono condividere l’allenamento con gli amici per seguire gli obiettivi raggiunti. Per quanto concerne la struttura, YM TAP120 possiede un tappeto di corsa Soft-Touch multistrato (massimo comfort di corsa), un supporto per dispositivi e una chiave di sicurezza per una corsa sicura.

Ciò detto, senza indugiare ancora oltre, le offerte presenti su Amazon non sono veramente tante, tuttavia vi consigliamo di visitare l’intera proposta sul portale al seguente indirizzo, per trovare quella perfetta per voi. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, vogliamo ricordarvi di seguirci anche sui nostri quattro canali Telegram, dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

