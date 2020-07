Tante offerte per la settimana della cura dei capelli su Amazon

Dopo le offerte del giorno e la promozione dedicata alle lampadine smart Philips Hue, vi segnaliamo una nuova ed interessante iniziativa di Amazon Italia che coinvolge alcuni dei migliori prodotti per la cura dei capelli, in particolare asciugacapelli, piastre arricciacapelli e shampoo per tutte le capigliature. L’offerta ha una durata settimanale, ma vi consigliamo ugualmente di affrettarvi per non perdere i grossi sconti, che possono toccare una percentuale del -42%.

La promozione, innanzitutto, è compatibile con moltissimi prodotti per la cura della persona, ma tra questi vi consigliamo di dare uno sguardo al Remington Keratin Protect AC8820. Si tratta di un asciugacapelli professionale che possiede un anello – infuso di cheratina e olio di mandole – capace di proteggere il capello dopo il lavaggio. Come se non bastasse, questo dispositivo vanta tre temperature e ben due velocità di asciugatura. Inoltre, all’interno della confezione sono presenti due concentratori, da 7 mm e 11 mm. Tutto questo si traduce in 59,99 euro, ma potete acquistare questo prodotto a 34,99 euro, grazie ad uno sconto del 42%.

Un altro dispositivo da tenere in considerazione, visto il nuovo prezzo di vendita, è la piastra per capelli Revamp Progloss Digital. Per chi non lo conoscesse, questo prodotto vanta una piastra in ceramica capace di lisciare i capelli in pochissimi minuti, garantendo il massimo comfort ai cuoio capelluto. Le piastre, inoltre, sono rivestite di cheratina, argan e olio di cocco per capelli sempre luminosi e al tempo stesso setosi. Se siete interessati, il prezzo di Progloss Digital scende da 99,99 euro a soli 62,99 euro.

Come abbiamo specificato, Amazon Italia ha pensato di scontare tantissimi prodotti di questo particolare segmento di mercato, e per questo motivo vi proponiamo una selezione dei migliori articoli da acquistare. Naturalmente, potete consultare la lista completa al seguente indirizzo per visionare tutti i prodotti nella loro interezza. Infine, vi invitiamo a seguirci su Telegram per non perdere le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e ai prodotti cinesi.

